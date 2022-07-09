Hayata dair mesajlar

Bazı sözler bir araya geldiğinde ne kadar kısa olsa da oldukça anlamlı bir bütün oluşturur. Hele ki bilge insanlar sarf ettiğinde... İşte çeşitli düşünürlerden, hayata dair 7 mesaj...

Yaşam
09 Temmuz 2022 18:08 Güncelleme: 09 Temmuz 2022 18:08
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  • "Şimdiki anın sahip olduğunuz tek şey olduğunun derinden farkına varın. Şimdi'yi hayatınızın birincil odak noktası yapın."

    Eckhart Tolle

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  • "Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengeni korumak için hareket etmeye devam etmelisin."

    Albert Einstein

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  • "Hayatınızın mutluluğu, düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır."

    Marcus Aurelius

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  • "Yolun götürdüğü yere gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ve iz bırakın."

    Ralph Waldo Emerson

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  • "Tekrar tekrar yaptığımız şey biziz. O halde mükemmellik bir eylem değil, bir alışkanlıktır."

    Will Durant

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  • "İnsanlar, yıllarca özel olarak uyguladıkları şeyler için halka açık olarak ödüllendirilir."

    Tony Robbins

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  • "Ben sandığınız kişi değilim; Ben olduğumu sandığım kişi değilim; Ben sandığınız kişiyim."

    Charles Horton Cooley

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