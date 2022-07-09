Hayata dair mesajlar

"\u015eimdiki an\u0131n sahip oldu\u011funuz tek \u015fey oldu\u011funun derinden fark\u0131na var\u0131n. \u015eimdi'yi hayat\u0131n\u0131z\u0131n birincil odak noktas\u0131 yap\u0131n." \nEckhart Tolle. "Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Dengeni korumak i\u00e7in hareket etmeye devam etmelisin."\nAlbert Einstein. "Hayat\u0131n\u0131z\u0131n mutlulu\u011fu, d\u00fc\u015f\u00fcncelerinizin kalitesine ba\u011fl\u0131d\u0131r."\nMarcus Aurelius. "Yolun g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc yere gitmeyin, yol olmayan yerden gidin ve iz b\u0131rak\u0131n."\nRalph Waldo Emerson. "Tekrar tekrar yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015fey biziz. O halde m\u00fckemmellik bir eylem de\u011fil, bir al\u0131\u015fkanl\u0131kt\u0131r."\nWill Durant\n . "\u0130nsanlar, y\u0131llarca \u00f6zel olarak uygulad\u0131klar\u0131 \u015feyler i\u00e7in halka a\u00e7\u0131k olarak \u00f6d\u00fcllendirilir."\nTony Robbins. "Ben sand\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015fi de\u011filim; Ben oldu\u011fumu sand\u0131\u011f\u0131m ki\u015fi de\u011filim; Ben sand\u0131\u011f\u0131n\u0131z ki\u015fiyim."\nCharles Horton Cooley.
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