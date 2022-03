Hamilelikte ayak kaşıntısı neden olur?

Hamilelikte ayakların kaşınması, yaygın görülen sorunlardan biridir ve çoğunlukla önemli bir sorunun varlığına işaret etmez. Ancak her türlü belirtiyi olduğu gibi, kaşıntı şikayetinizi de doktorunuza iletmeniz ve doktorunuzun bu şikayetinizi sizin özel durumunuza göre değerlendirmesi her zaman önemlidir. Özellikle hamilelikte ellerde ve ayaklarda kaşıntıya neden olabilen bir karaciğer rahatsızlığı olan hamilelik kolestazı olup olmadığının değerlendirilmesi önemlidir.

Hamilelikte ayaklarda kaşıntı neden olur?

Hamilelikte görülen ve artan kaşıntı şikayetlerinin nedeni genellikle gebeliğin ilerlemesiyle birlikte değişen hormonal dengeler ve sık terleme sonucu oluşan rahatsızlıklardır. Sedef hastalığı benzeri cilt rahatsızlıkları da hamilelikte biraz daha rahatsız edici hale gelerek kaşıntıyı artırabilir.

Hamilelikte ayakların kaşınması, bazen de hamilelik kolestazı adı verilen bir durumdan kaynaklanabilir. Hamilelik hormonlarının karaciğerde işlev bozukluğunu tetiklemesi sonucu ortaya çıkan kolestaz, karaciğerde ve kan dolaşımında safra birikmesine ve buna bağlı olarak da ellerde ve ayaklarda ciddi kaşıntılar oluşmasına neden olabilir.

Hamilelik kolestazı, bebeğin gelişimi için de riskli durumlar oluşturabileceğinden, böyle bir durumda bir uzmana danışmak önem taşır.

Doğurganlık uzmanı ve virolog Dr. Cindy M. Duke, hamilelikte değişen hormonların ayak kaşıntısının en sık görülen nedenlerinden biri olduğunu açıklıyor: “Hormonal değişimler sinir uçlarını etkiler ve daha hassas, kaşıntılı hissetmeyi tetikler. Bazı gebeler, özellikle altta yatan fibromiyalji veya sinirlerle ilgili başka sağlık sorunları varsa, hamilelik sırasında cilt hassasiyeti ve kaşıntılar artabilir.”

Dr. Duke, hamilelikte cildin gnelinde yaşanan gerilmenin de nem kaybı ile birlikte kaşıntılara neden olabileceğini hatırlatıyor. Cildin normalde olduğundan daha kuru olması ya da hormonlar nedeniyle daha sık terlemek de ayaklarda kaşıntıyı artırabiliyor.

Belli başlı cilt sorunları da hamilelikte kaşıntıları tetikler. Kaşıntılı kırmızı veya gümüş renkli lekelere neden olabilen, otoimmün bir cilt hastalığı olan sedef, %10 ila %20 oranında kadında hamilelik sırasında daha da şiddetlenebilir.

Hamilelik sırasında ortaya çıkabilen başka bir cilt rahatsızlığı olan PUPPP (kaşıntılı ürtiker) bebeğin gelişimi için herhangi bir risk oluşturmasa da, anne adayı için oldukça rahatsızlık verici olabilir. PUPPP’a bağlı kaşıntılar sadece ayaklarda değil, karın, uyluk, kalça ve kollarda da görülebilir.

Referanslar:

Wendy Wisner. "Why Do I Have Itchy Feet During Pregnancy?". Şuradan alındı: https://www.verywellfamily.com/itchy-feet-during-pregnancy-causes-and-treatment-5208668 (16.11.2021).