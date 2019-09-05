4- Yorgunluk

Eğer ofiste yapabildiğiniz tek şey biraz kestirmeyi düşünmekse ya da spor salonuna gitmek, arkadaşlarınızla dışarıya çıkmak gibi gündelik aktivitelerinizi yerine getirmek için yeterince gücünüz yoksa vücudunuz erken hamilelik semptomlarından birini gösteriyor olabilir. Gebeliğin bu en erken aşamasında bile bebeğiniz sizin kalorilerinizi kullanmaya başlar ve bu da vücudunuzun enerji stokunun çabuk tükenmesine neden olur.