Hamile olduğumu nasıl anlarım?

İşte hamileliğin bedeninizde yarattığı ilk etkiler...

  • 1
    13

    Hamile olup olmadığınızı mı merak ediyorsunuz? Vücudunuza yakından bakın! Birazdan okuyacağınız semptomlardan birkaçını yaşıyorsanız ve adetiniz geciktiyse, eczaneden bir hamilelik testi ya da doktor randevusu almanın zamanı gelmiş olabilir.

  • 2
    13

    1- Ağrılı göğüsler

    Ağrılı göğüsler, en yaygın bir hamilelik semptomlarından biri. Bu dönemde meme dokusu hormonlara karşı oldukça hassastır. Yumurta döllendikten sonra vücudunuzda Progesteron ve hCG seli başlar. Bu hormonlar kan hacmini arttırarak memelerinizi normalden şiş ve ağır hissetmenize sebep olur.

  • 3
    13

    2- Kramplar

    Regl olmadan hemen önceki dönem gibi kramplar hissedebilirsiniz ama bu aslında implantasyon (döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapıştığı zaman) tarafından tetiklenir. Sonraki dokuz ay boyunca yaşayacağı muazzam genişlemeye hazırlık için rahminiz biraz gerilmiş olabilir.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Emzirirken kilo almayın, süt arttırın!

Emzirirken kilo almayın, süt arttırın!

Evde doğan bebeklerin bakterileri daha sağlıklı

Evde doğan bebeklerin bakterileri daha sağlıklı

Doğal doğum için 7 öneri

Doğal doğum için 7 öneri

Hamile kaldığınız tarih düşük riskini azaltabilir

Hamile kaldığınız tarih düşük riskini azaltabilir

Ultrason fotoğraflarından sanat eseri oluşturmak

Ultrason fotoğraflarından sanat eseri oluşturmak

Hamilelikte en sık yaşanan 10 problem

Hamilelikte en sık yaşanan 10 problem

Sezaryen mi normal doğum mu?

Sezaryen mi normal doğum mu?

Anne karnındaki bebeğin gözünden doğum

Anne karnındaki bebeğin gözünden doğum

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?
    Kendin yap köşesi: Mumluk nasıl yapılır?

    Süresi : 00:52 İzlenme : 7177

  • Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?
    Son kullanma tarihleri ne zaman bitiyor?

    Süresi : 01:00 İzlenme : 21070

  • Prematüre nedir?
    Prematüre nedir?

    Süresi : 01:30 İzlenme : 6134

  • Neden limonlu su içmeliyiz?
    Neden limonlu su içmeliyiz?

    Süresi : 00:30 İzlenme : 26807

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X