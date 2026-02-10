HTHAYAT
Sosyal medyada "Hamileyim!" demenin yolları

Günümüz dünyasında hamile olduğunuz haberini sosyal medya hesabından paylaşmak oldukça yaygın bir fikir üstelik bu fikirler basitten gösterişliye kadar uzanıyor. Tabii ki bu çok kişisel haberi internette paylaşmak zorunda değilsiniz. Ancak en yeni aile üyenizi kutlamak için unutulmaz bir duyuru oluşturmak istiyorsanız bu yaratıcı fikirlere de göz atın.

Sosyal medyada &quot;Hamileyim!&quot; demenin yolları
1

Hamilelik duyurusu tepki videosu paylaşmak

Sosyal medya; eşlere, büyükanne/büyükbabalara ve kardeşlere yapılan kalp ısıtan, komik ve bazen şaşırtıcı duyurularla dolu. Doğal bir tepkiyi kaydetmek biraz riskli olsa da (herkes beklediğiniz tepkiyi vermeyebilir), hayatınızın en unutulmaz anlarından birini yakalamanın değeri paha biçilemez.

2

Fotoğraf kabini pozları

Eşinize fotoğraf kabininde hamile olduğunuzu söyleyin ve o anları ölümsüzleştirin. Eşinizin o andaki yüz ifadesini kaydetmek çocuğunuza bırakacağınız en güzel anılar arasında ilk sıralarda…

3

Sembolik objeler eklemek (Mama sandalyesi, bebek patiği vs.)

Bu klasik ama eskimeyen bir fikir. Anne ve baba adayı yan yana otururken aralarına bir mama sandalyesi koymak veya kadraja minik bir çift ayakkabı eklemek, aileye yeni birinin katılacağını anlatmanın en estetik yollarından biridir.

4

Maternity çekimi + ultrason fotoğrafı

Hamilelik çekiminizi, ultrason görüntüsünü veya bebek odasından bir kesiti kullanarak duyuruya dönüştürüp paylaşabilirsiniz.

5

Pasta ile duyuru yapabilirsiniz

Hem hamileliği hem de cinsiyeti aynı anda duyurmak için şık bir pasta kesip bunu paylaşabilirsiniz.

6

Kardeş tişörtleri

Büyük çocuklara "Abi/Abla oluyorum" yazılı tişörtler giydirerek sevimli kareler yakalayabilirsiniz.

7

Kutlama balonu

Sade ama etkili; üzerinde "Bebek Geliyor" yazan bir balonla birbirinden sıcak kareler yakalayabilirsiniz.

8

Duyuru yapmayıp doğrudan bebeği "Hard launch" yapmak

Son yıllarda hamileliği gizli tutup, bebek doğduğunda direkt bir paylaşımla tanıtmak (hard launch) oldukça popülerleşti. Ünlülerin de tercih ettiği bu yöntem, bu özel süreci sadece kendinize saklamak istiyorsanız 2026 için harika bir seçenek!

 

