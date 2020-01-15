Bir bebek nasıl oluşur?

Fotoğrafçı Lennart Nilsson, özel yöntemler kullanarak spermin yumurtayla buluşmasından doğuma kadar, bir bebeğin oluşmasının ilginç aşamalarını görüntüledi.
Vajina kanalında rahim ağzına doğru ilerleyen spermler.
İçlerinden sadece biri (ya da ikiz-üçüz olacaksa, birkaçı) yumurta hücresine ulaşabilecek.
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kürtajı onaylayanlara çok eşliliğe..............Cevapla