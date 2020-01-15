Bir bebek nasıl oluşur?

Fotoğrafçı Lennart Nilsson, özel yöntemler kullanarak spermin yumurtayla buluşmasından doğuma kadar, bir bebeğin oluşmasının ilginç aşamalarını görüntüledi.

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Fotoğraf&ccedil;ı Lennart Nilsson, &ouml;zel y&ouml;ntemler kullanarak spermin yumurtayla buluşmasından doğuma kadar, bir bebeğin oluşmasının ilgin&ccedil; aşamalarını g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ledi. &nbsp; Vajina kanalında rahim ağzına doğru ilerleyen spermler. İ&ccedil;lerinden sadece biri (ya da ikiz-&uuml;&ccedil;&uuml;z olacaksa, birka&ccedil;ı) yumurta h&uuml;cresine ulaşabilecek.
Kategori : Hamilelik
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Fotoğrafçı Lennart Nilsson, özel yöntemler kullanarak spermin yumurtayla buluşmasından doğuma kadar, bir bebeğin oluşmasının ilginç aşamalarını görüntüledi.

 

Vajina kanalında rahim ağzına doğru ilerleyen spermler.

İçlerinden sadece biri (ya da ikiz-üçüz olacaksa, birkaçı) yumurta hücresine ulaşabilecek.

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    14 Ağustos 2015 Cuma 22:35

    kürtajı onaylayanlara çok eşliliğe..............

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