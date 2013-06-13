Hamilelikten önce yaptırılması gereken testler

Çocuk sahibi olmaya karar verdiğinizde vücudunuzun hamileliğe hazır olup olmadığını anlamak ve daha sağlıklı bir hamilelik için bazı testler yaptırmanız öneriliyor.

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Hamilelikten önce yaptırılması gereken testler

Hamilelik heyecan verici, bazen yorucu, çoğunlukla da neler olup bittiğine dair merak uyandıran bir süreç. Bütün anneler sağlıklı bir hamilelik sonunda bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuşmayı arzu eder. Bunun için hamile kalmayı planladığınızda bedeninizde her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol etmek ve hamileliği engelleyecek ya da zorlaştıracak bir durum varsa bunu tespit etmek için uzmanlar, bazı testler yaptırmanızı öneriyor.

 

Hamilelikten önce hangi testler yaptırılmalı?

Smear testi: Rahim ağzı taraması testi olarak bilinir. Rahim ağzında herhangi bir kanser hücresi ya da kansere dönüşme ihtimali olan bir lezyon olup olmadığını anlamak için yapılır. Her kadının en az 2-3 yılda bir yaptırması gereken test, hamilelikten önce de mutlaka yaptırılmalıdır.

  

Rutin biyokimya testleri: Kanda bulunan demir, kalsiyum, potasyum ve benzeri minerallerin ve idrardaki ürik asit vb. miktarının ölçülmesi için yapılan testlerdir.

 

Hemogram: Kan sayımı olarak da bilinir. Herhangi bir anemi (kansızlık) durumu olup olmadığına bakmak için yaptırılmalıdır.

 

Tiroit testleri: Tiroit hormonlarının seviyesinde herhangi bir bozukluk olup olmadığına bakmak için yaptırılan TSH, T3, T4 testleridir. Bu hormonlar gebelikte bebeğin gelişimini etkileyebileceği için özellikle hamilelik öncesinde mutlaka ölçülmelidir.

 

TİROİD HAMİLELİKTE BEBEĞE GEÇER Mİ?

 

Hepatit testleri: Hamilelik sürecini etkileyebilecek bir Hepatit virüsünün bulunup bulunmadığına bakmak için yaptırılır.

 

TORCH taraması: Toksoplazma, rubella, sitomegalovirüs, herpes ve HIV virüslerinin bulunup bulunmadığını anlamak için yapılan taramadır.

 

Diğer testler: Eğer akraba evliliği durumu ya da eşlerden birinde cinsel hastalık geçmişi varsa, genetik hastalıklarla ilgili bazı taramalar da yapılması gerekebilir.

 

HAMİLELİKTE DİŞ SAĞLIĞI NASIL OLMALI?

 

Hamile kalmadan önce nelere dikkat edilmeli?

Dişlerinizi kontrol ettirin: Hamilelik hormonları bazen dişleriniz ve dişetlerinizle ilgili sorun yaşamanıza neden olabilir. Bu nedenle hamile kalmadan önce bir diş hekimine muayene olmanızda fayda var.

  

Psikologla görüşün: Hamileliğe sağlıklı bir şekilde hazırlanmak için bir psikolojik danışmanın da yardımını almak isteyebilirsiniz. Anne-baba olma kararı verirken bu yolda sizi destekleyecek bir uzmanın olması, eğer varsa ilerleyen zamanlarda eşinizle ilişkinizde ya da hayatınızda sizi zorlayabilecek bazı durumların erken keşfedilmesini ve daha kolay çözümlenmesini sağlar.

 

Beslenmenizi düzenleyin: Rahminizin içinde bir bebek büyüyecek, ne kadar sağlıklı olursanız o kadar iyi! Sağlıklı beslenmeye özen gösterin, gerekirse bir beslenme uzmanına danışın. Ayrıca jinekoloğunuz da bazı vitamin ve mineral takviyeleri almanızı isteyebilir.

  

Zararlı alışkanlıklarınızı bırakın: Sigara, alkol ve uyuşturucu, hamile kalma şansınızı azalttığı gibi hamile kalmanız durumunda da çok çeşitli sorunlarla karşılaşmanıza neden olacaktır. Eğer hamile kalmaya karar verdiyseniz, bu alışkanlıklarınızı muhakkak bırakmalısınız. Kendi başınıza zorlanacağınızı düşünüyorsanız, yine bir uzmana danışmak yerinde olacaktır.

 

Gevşeyin: Hamile kalma süreci heyecanlı, bazen de zor bir yolculuktur. Bu süreçte yeterince sağlıklı ve psikolojik olarak da zinde olmanız sizin, eşinizin ve gelecekteki bebeğinizin sağlığı için çok önemli. Yoga, meditasyon gibi pratikleri deneyin, yürüyüş yapın ve kendinizi rahat hissetmek için neye ihtiyaç duyuyorsanız, hayatınıza dahil edin.

 

GEBE KALMAYI KOLAYLAŞTIRAN BESİNLER

 

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