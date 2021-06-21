Haftanın online etkinlikleri (21 Haziran-27 Haziran 2021)

Göbeklitepe Sanal Turu - 27 Haziran 2021 Pazar

Göbeklitepe tarih sahnesinde "devrim" niteliğinde bir keşif. UNESCO tarafından Dünya Geçici Kültür Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe, tarih öncesi dönemlere dair bildiklerimizi sorgulatıp, bizlere insanlığın geçmişi ile ilgili yeni şeyler öğretirken, merak duygumuzu da kamçılıyor. Geçmişi günümüzden 11 bin 600 yıl öncesine dayanan bu arkeolojik alan, doğru sandığımız birçok şeyin sorgulanmasına neden oluyor. Sanat Tarihçisi, Arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü'nün uzmanlık alanlarından biri olan bu gizemli ören yerini, ülkemizin en önemli kültürel varlıklarından birini keşfetmek ister misiniz? Etkinlik 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 20.030'da.

Bilet fiyatı: 105 TL