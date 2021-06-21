Haftanın online etkinlikleri (21 Haziran-27 Haziran 2021)

Bu hafta boyunca katılabileceğiniz online etkinliklerle vaktinizi daha verimli geçirebilirsiniz.

Yaşam
21 Haziran 2021 Pazartesi

  • Şamanizm - 23 Haziran 2021 Çarşamba

    Tarihçi Dr. T. Cengiz Göncü anlatımıyla Şamanizm... Tarihöncesi zamanlardan bu yana Sibirya ve Orta Asya topluluklarında varlığını sürdüren Şamanizm bir dünya görüşü mü, din mi yoksa dinlerde kullanılan bir büyü ve tedavi şekli midir? Günümüze kalan izleri nelerdir, kadınların Şamanlıktaki yeri, Eski Türk inancındaki yeri, Şamanın üstlendiği görevler, törenlerin düzenlenişi, Şaman nasıl olunur? Konularının işleneceği etkinlik 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 20.30'da.

    Bilet fiyatı: 95 TL

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  • Merve Sucu ile Öz Farkındalık Atölyesi: Zihin Felsefesi ile Kendini Tanıma Yolculuğu - 23 Haziran 2021 Çarşamba

    "Kendine kim olduğunu sormak, bunu pratik haline getirmek ve yaşamını daha öz farkındalıklı yaşamak isteyen herkesi farkındalık atölyesine bekliyoruz" çağrısıyla yola çıkan etkinlik 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 20.30'da.

    Bilet fiyatı: 95 TL

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  • Metin Zakoğlu - Komik Gazino - 23 Haziran 2021 Çarşamba

    İçinde komik hikayelerin geçtiği bu etkinlikte Metin Zakoğlu, bildik şarkılara hikayelere bambaşka bir yorum katıyor. Zakoğlu, sizleri söylediği şarkılara eşlik ettirirken, anlattıkları ile de güldürmeye devam ediyor. Etkinlik 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 21.30'da.

    Bilet fiyatı: 34 TL

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  • Mediha Palta ile İçeriksiz Olma Görünür Ol - 24 Haziran 2021 Perşembe

    "Nasıl daha fazla görünür olur, fark edilirim?, Marka farkındalığını nasıl sağlarım?, Müşterilerle güven ortamını nasıl oluştururum?, Marka hikayemi nasıl anlatabilirim?" başlıklarının konuşulacağı etkinlik 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20.00'da.

    Bilet fiyatı: 100 TL

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  • Fırat Devecioğlu ile Psikofelsefe: İnsan Doğasına Yolculuk (Arthur Schopenhauer, Bertrand Russell ve Stefan Zweig) - 24 Haziran 2021 Perşembe

    Psikofelsefe workshopları ilginizi çekiyorsa bu etkinliği kaçırmayın! Etkinlik 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat 21.00'da.

    Bilet fiyatı: 225 TL

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  • Bir Kitap Bir Oyun Bir Fikir - 26 ve 27 Haziran 2021

    Bir Kitap Bir Oyun Bir Fikir atölyesi, 2 oturum olarak 26 ve 27 Haziran 2021 tarihlerinde 14.00 - 16.00 saatleri arasında Songül Bozacı ile online ve canlı olarak Zoom platformu aracılığyla sizlerle.

    Bilet fiyatı: 200 TL

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  • Bulutlar Ülkesi - 27 Haziran 2021 Pazar

    Hayal gücü çok geniş bir çocuk olan Yusuf tüm ülke ahalisi için önemli bir işi başarmak için Bulutlar Ülkesi'ne çağrılır. Bulutların Ülkesindeki tüm kuşlar ülkenin kayıp kralını geri getirmesi için Yusuf'a güvenmektedirler. Bakalım Yusuf ve o çok geniş hayal gücü Bulutlar Ülkesi'nin kayıp kralını geri getirebilecek mi? Bulutlar Ülkesi 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 14.00'da.

    Bilet fiyatı: 25 TL

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  • Göbeklitepe Sanal Turu - 27 Haziran 2021 Pazar

    Göbeklitepe tarih sahnesinde "devrim" niteliğinde bir keşif. UNESCO tarafından Dünya Geçici Kültür Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe, tarih öncesi dönemlere dair bildiklerimizi sorgulatıp, bizlere insanlığın geçmişi ile ilgili yeni şeyler öğretirken, merak duygumuzu da kamçılıyor. Geçmişi günümüzden 11 bin 600 yıl öncesine dayanan bu arkeolojik alan, doğru sandığımız birçok şeyin sorgulanmasına neden oluyor. Sanat Tarihçisi, Arkeolog Dr. Mehmet Kürkçü'nün uzmanlık alanlarından biri olan bu gizemli ören yerini, ülkemizin en önemli kültürel varlıklarından birini keşfetmek ister misiniz? Etkinlik 27 Haziran 2021 Pazar günü saat 20.030'da.

    Bilet fiyatı: 105 TL

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