Haftanın kombin önerileri (4-10 Temmuz 2022)

Haftan\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcne pembe ve ye\u015filin muhte\u015fem uyumunun hakim oldu\u011fu renkli bir ba\u015flang\u0131\u00e7 yapmak isteyenler buna benzer bir kombi olu\u015fturabilirler.\nG\u00f6mlek: Trendyolmilla 183,99 TL\nBluz: Happiness \u0130stanbul 48,36 TL\nPantolon: LTB 172,49 TL. Rahat ve spor \u015f\u0131k bir kombin aray\u0131\u015f\u0131nda olanlar olduk\u00e7a klasik par\u00e7alarla bu kombini elde edebilirler.\nBluz: Stradivarius 109,95 TL\nEtek: Mango 249,99 TL\nAyakkab\u0131: Converse 1.549 TL. Daha \u015f\u0131k bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm aray\u0131\u015f\u0131nda olanlar i\u00e7in k\u0131yafetlerinize cool bir hava katacak kovboy botlar elbiselerle tercih edilebilir.\nElbise:Zara 249,95 TL\nBot: Derimod 549,99 TL. \u0130\u015fte bu haftan\u0131n di\u011fer kombin \u00f6nerileri...\nTi\u015f\u00f6rt: Les Benjamins 674,25 TL\n\u015eort: Stradivarius 369,95 TL\nAyakkab\u0131: Adidas 1.619 TL. G\u00f6mlek: Mavi 299,99 TL\nPantolon: Oysho 499,95 TL\nAyakkab\u0131: Nike 1.249,99 TL. Elbise: Koton 169,95 TL\nSandalet: Oysho 799,95 TL\n\u00c7anta: Bezden 160 TL. G\u00f6mlek: Dilvin 299,99 TL\n\u015eort: Network 249 TL\nSandalet: Twist 489,30 TL.
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