Haftanın kombin önerileri (4-10 Temmuz 2022)

Haftanın ilk gününe pembe ve yeşilin muhteşem uyumunun hakim olduğu renkli bir başlangıç yapmak isteyenler buna benzer bir kombi oluşturabilirler.

Gömlek: Trendyolmilla 183,99 TL

Bluz: Happiness İstanbul 48,36 TL

Pantolon: LTB 172,49 TL