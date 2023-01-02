Haftanın kombin önerileri (2-8 Ocak 2023)

Siyah opak ya da t\u00fcl \u00e7orapla tamamlayabilece\u011finiz bu kombine bir \u015fans verebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Mavi 499,99 TL\nadL 299,95 TL\nDESA 1.790 TL. S\u00fcveter benzeri crop kazaklar\u0131 g\u00f6mlek ya da g\u00f6mlek elbiselerinizle tercih edebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Twist 299,50 TL\nH&M 459,99 TL\nJimmy Key 399,95 TL. Risksiz bir kombin yapmak isteyenleri b\u00f6yle alal\u0131m.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Melis A\u011fazat X Koton 249,99 TL\nMavi 299,99 TL\nBershka 799,95 TL. Tam k\u0131\u015fl\u0131k bir elbiseye i\u015f yerinizde e\u015flik etmesi i\u00e7in stiletto giyebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: People By Fabrika 351,53 TL\nElle 699,90 TL. Biraz daha spor \u015f\u0131k kombinleri seviyorsan\u0131z hem \u00fc\u015f\u00fcmeyece\u011finiz hem de be\u011fenebilece\u011finiz bir kombin \u00f6nerimiz var.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Pull & Bear 899,95 TL\nStradivarius 349,95 TL\nLTB 399,99 TL. Bir\u00e7ok ortama uyum sa\u011flayabilecek bu kombininizle rahat ama bir o kadar da tarz bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: Stradivarius 229,95 TL\nBikelife 319,99 TL\nNike 1.349,90 TL. Bize ilkbahar mevsimini an\u0131msatan bu kombinin y\u0131ld\u0131z\u0131 lavanta rengi bluz.\nG\u00f6rseldeki \u00fcr\u00fcnler: W Collection 480 TL\nNetWork 549 TL\nElle 699,90 TL.
Facebook Yorumları