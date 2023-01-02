Haftanın kombin önerileri (2-8 Ocak 2023)

Haftanın her günü modunuza ve hava durumuna göre değerlendirebileceğiniz kombin önerilerimizle karşınızdayız...

Moda
Giriş: 02 Ocak 2023 11:10 Güncelleme: 02 Ocak 2023 11:11
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  • Siyah opak ya da tül çorapla tamamlayabileceğiniz bu kombine bir şans verebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Mavi 499,99 TL

    adL 299,95 TL

    DESA 1.790 TL

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  • Süveter benzeri crop kazakları gömlek ya da gömlek elbiselerinizle tercih edebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Twist 299,50 TL

    H&M 459,99 TL

    Jimmy Key 399,95 TL

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  • Risksiz bir kombin yapmak isteyenleri böyle alalım.

    Görseldeki ürünler: Melis Ağazat X Koton 249,99 TL

    Mavi 299,99 TL

    Bershka 799,95 TL

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  • Tam kışlık bir elbiseye iş yerinizde eşlik etmesi için stiletto giyebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: People By Fabrika 351,53 TL

    Elle 699,90 TL

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  • Biraz daha spor şık kombinleri seviyorsanız hem üşümeyeceğiniz hem de beğenebileceğiniz bir kombin önerimiz var.

    Görseldeki ürünler: Pull & Bear 899,95 TL

    Stradivarius 349,95 TL

    LTB 399,99 TL

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  • Birçok ortama uyum sağlayabilecek bu kombininizle rahat ama bir o kadar da tarz bir görünüm elde edebilirsiniz.

    Görseldeki ürünler: Stradivarius 229,95 TL

    Bikelife 319,99 TL

    Nike 1.349,90 TL

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  • Bize ilkbahar mevsimini anımsatan bu kombinin yıldızı lavanta rengi bluz.

    Görseldeki ürünler: W Collection 480 TL

    NetWork 549 TL

    Elle 699,90 TL

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