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Giyim

Yazın serinleten 10 parçası

Sıcağın bunalttığı günlerde biraz serinlemek adına özellikle seçmenizde fayda olan parçalar var...

Giriş: 09 Temmuz 2025, Çarşamba 20:00
Güncelleme: 09 Temmuz 2025, Çarşamba 20:00
Maksi boy bol elbiseler
1

Maksi bol kesimli elbiseler yazın vazgeçilmezi. Sıcaklarda rahat edebileceğiniz, yazın en pratik, en kolay giyilebilir parçalarından. İnce koton, poplin ya da penye kumaştan olanları tercih edin.

İncecik penye tişörtler
2

Yazın elinizin altında olması gereken parçaların başında incecik penye tişörtler geliyor. Hatta bu tişörtleri üst üste giyerek farklı bir hava da yakalayabilirsiniz.

Kısa bluzlar
3

Crop top yani kısa bluzlar sıcaklarla başa çıkabilmeniz açısından size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Kısa bluzları yırtık jean, uzun etek ya da yüksek bel şortlarla tamamlayabilirsiniz.

Serin kumaşlı şortlar
4

Yazın en cool ve en serin parçalarından biri şort. Özellikle bu yaz denim kumaşlardan "pijama" diye tabir ettiğimiz desenli modellere, minilerden bermuda kesimlere birçok modele gardırobunuzda yer verebilirsiniz.

Keten gömlekler
5

Keten ve pamuklu kumaşlar, yazın kullanabileceğiniz en sağlıklı seçeneklerden. Özellikle keten gömlekler her şeyle kolaylıkla kombinlenebilen zamansız parçalardan. Etek ya da pantolonunuzun üzerine giyip çıkabilirsiniz.

Tote çantalar
6

Yazın tote, yani kolunuza takıp çıkabileceğiniz hafif kumaşlı çantalar kullanın. Kalın, deri, kısa saplı, ağır çantaları kışa saklayın. Yazın, hafiflemek istiyorsanız çantanızı da hafifletin ve bez tote çantaları tercih edin.

Düz sandaletler
7

Bir yazı sandaletsiz geçirmek, neredeyse imkansız. Yazın ayakların rahat ettiği düz sandaletler her tarz kıyafetinize oldukça uyum sağlar. Ayakkabı gardırobunuzda düz sandaletleri bulundurmanızda fayda var.

Tiril tiril elbiseler
8

Yazın "Ne giyeceğim" derdine düştüğümüz zaman, tiril tiril incecik elbiseler kurtarıcımız olur. Hem plajda hem de şehirde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu elbiseleri indirimde radarınıza almanızda fayda var.

Denim yelekler
9

İlkbaharda üzerimizden düşmeyen denim ceketlerin yerini yazın denim yelekler alıyor. Maksi elbiselerin, mini şortların ya da kalem eteklerin üzerine giyilebilecek denim yelekler hem trend hem de rahat.

Uçuşan üstler
10

"Dar tişörtler ya da bluzlar tarihe karıştı." diyebiliriz. Vücut tipiniz ne olursa olsun bol, uçuşan hippie tarzı üstler ve tişörtler yazın kullanabileceğiniz en rahat parçalardan.

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