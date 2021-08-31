Haftanın keyifli etkinlikleri (30 Ağustos-5 Eylül 2021)

Elektro ve Bass Gitar Eğitim Programı

Gitar çalmayı öğrenmek isteyen hatta elektro ve bass gitar hayranlığı olanlar için güzel bir haberimiz var! Online, canlı, grup veya bire bir etkinliklerden yararlanmak için 31 Ağustos güzel bir gün. Detaylı bilgi için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik ücreti: 50 TL