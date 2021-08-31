Haftanın keyifli etkinlikleri (30 Ağustos-5 Eylül 2021)

23-29 Ağustos haftasında birbirinden keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor...

Yaşam
01 Eylül 2021 Çarşamba

  • İstanbul Cocktail Festival

    Gastronomi dünyasının klasikleşen kültürü İstanbul Cocktail Festival'i bir yıllık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Festival, 5 Eylül Pazar günü şehrin merkezindeki kaçış noktası KüçükÇiftlik Park'ta kapılarını aralıyor. Kokteyl kültürünün her seviyeden meraklılarını bir araya getirmeye hazırlanan İstanbul Cocktail Festival'i aynı zamanda bu sene de sahnesinde birbirinden değerli isimleri ağırlayacak. Türk alternatif müziğin en önemli temsilcilerinden ve öncülerinden Büyük Ev Ablukada'nın yanı sıra Ozbi, Aybüke Albere, Baran Bayraktar, Hend!, Manitas ve Tan Güner festival sahnesini renklendirecek isimler arasında yer alacak.

    Etkinlik ücreti: 230 TL

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  • Vahşet Tanrısı

    Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Vahşet Tanrısı'nın karakterlerini Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Dolunay Soysert canlandırıyor. Komedi türünceki bu tiyatroyu 3 Eylül tarihinde Turkcell Vadi'de seyredebilirsiniz. Detaylı bilgi için Biletix websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 81,75-196 TL

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  • Resim Etkinllikleri

    Birçok resim tekniğinin öğretildiği "Resim Etkinlikleri" çalışması, 31 Ağustos günü resim çizmeye meraklı olanları bekliyor. Detaylı bilgi için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 50 TL

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  • Elektro ve Bass Gitar Eğitim Programı

    Gitar çalmayı öğrenmek isteyen hatta elektro ve bass gitar hayranlığı olanlar için güzel bir haberimiz var! Online, canlı, grup veya bire bir etkinliklerden yararlanmak için 31 Ağustos güzel bir gün. Detaylı bilgi için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 50 TL

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  • Volkan Aslan: Sağlıcakla Kal

    Sokaklara taşan bir sergi arayışındaysanız tam yerindesiniz! Şehir yaşamı hakkında daha derin düşünmenizi sağlayacak sergi Volkan Aslan tarafından Salt Galata'da 4 Ağustos'tan itibaren meraklılarını bekliyor.

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  • Balkanların Tarihi, Kültürü ve Mitolojisi

    Balkanlarda yaşayan halkların kökeni ve dillerinden Balkanlarda gerçekleşen savaşlara dair birçok bilgi edineceğiniz Atilla Tuna'nın anlatımını yapacağı konferansa gitmek ister misiniz? Online olarak 1 Eylül'de gerçekleşecek etkinliğin detaylarına Biletix'in websitesinden ulaşabilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 105 TL

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