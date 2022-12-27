Haftanın keyifli etkinlikleri (26 Aralık 2022-1 Ocak 2023)

Zamane İstanbulları
Zamane İstanbulları, bir yandan içinde bulunduğumuz döneme dair kritik ve yaratıcı bir görsel okuma denemesi ortaya koyuyor. Öte yandan, geçmişten bugüne tutku, merak ve heyecanla fotoğraflanan İstanbul'un, günümüzdeki hâliyle yolları kesişen fotoğrafçılarına dair bir keşif ortamı yaratıyor. 23 Aralık'ta başlayan Pera Müzesi'ndeki sergiyi 30 Nisan'a kadar gezebilirsiniz. Sergi detayları için Pera Müzesi'nin websitesini ziyaret edebilirsiniz.
Etkinlik ücreti: 0-80 TL
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