Haftanın keyifli etkinlikleri (26 Aralık 2022-1 Ocak 2023)

Astroloji'de Öngörü Teknikleri

2023'ün sizin doğum haritanızda hangi ihtimalleri yaşatabileceğini merak ediyor musunuz? Peki bunun için hangi öngörü tekniğini nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? Bu soruların cevaplarını vermeyi amaçlayan etkinliğe 26 Aralık günü siz de online olarak katılabilirsiniz. Etkinlik detayları için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlik ücreti: 200 TL