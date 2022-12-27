Haftanın keyifli etkinlikleri (26 Aralık 2022-1 Ocak 2023)

26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 haftasında birbirinden ister çocuğunuzla ister arkadaşlarınızla katılabileceğiniz keyifli online ve yüz yüze etkinlikler, sanal turlar, atölye çalışmaları ve dahası sizleri bekliyor.

Yaşam
Giriş: 27 Aralık 2022 12:00
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  • Zamane İstanbulları

    Zamane İstanbulları, bir yandan içinde bulunduğumuz döneme dair kritik ve yaratıcı bir görsel okuma denemesi ortaya koyuyor. Öte yandan, geçmişten bugüne tutku, merak ve heyecanla fotoğraflanan İstanbul'un, günümüzdeki hâliyle yolları kesişen fotoğrafçılarına dair bir keşif ortamı yaratıyor. 23 Aralık'ta başlayan Pera Müzesi'ndeki sergiyi 30 Nisan'a kadar gezebilirsiniz. Sergi detayları için Pera Müzesi'nin websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 0-80 TL

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  • Wonder Village

    En sevilen yıldızların sahne alacağı Wonder Village'da, yılbaşı aktiviteleri ve atölyelerle dolu bir program İstanbulluları bekliyor. 30 Aralık'ta sonlanacak etkinlik KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşecek. Etkinlik detayları için Biletino ve Biletix websitelerini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 100-350 TL

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  • Amadeus

    Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin eşsiz hikayesi Amadeus sahnede! 28 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sergilenecek oyunun detaylarıyla ilgili bilgi almak için Biletix websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 212-575 TL

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  • Astroloji'de Öngörü Teknikleri

    2023'ün sizin doğum haritanızda hangi ihtimalleri yaşatabileceğini merak ediyor musunuz? Peki bunun için hangi öngörü tekniğini nasıl kullanacağınızı biliyor musunuz? Bu soruların cevaplarını vermeyi amaçlayan etkinliğe 26 Aralık günü siz de online olarak katılabilirsiniz. Etkinlik detayları için Biletino websitesini ziyaret edebilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 200 TL

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  • Girişimcilik ve İnovasyon Eğitimi

    Üretim ve hizmet sistemlerinin inovasyon odaklı yönetiminin hayati bir önem taşıdığı şu günlerde iş dünyasında işletmelerin performansını etkileyen bu faktörle ilgili detaylı bilgi edinmek için 30 Aralık günü online olarak sertifikalı bu etkinliğe katılabilirsiniz.

    Etkinlik ücreti: 500 TL

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