Olmaz olsun böyle güzellik trendleri!

Dalgalı kaşlar, nail art ve kulak dövmeleri gibi yeni moda trendlerini biz sevemedik. Bu yeni moda akımlarıyla ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz.
25 Ağustos 2019 Pazar
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Dalgalı kaşlar
Tüy kaşlar, renkli kaşlar derken şimdi bunlara dalgalı kaşlar trendi eklendi.
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Makyaj bloggerları tarafından uygulanan bu kaşları nasıl buldunuz bilinmez ama bizlerde biraz şok etkisi yarattı.
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Dalgalı dudaklar
Dudak kalemiyle dalgalı bir şekilde çerçevelenen dudakların aynı şekilde içi dolduruluyor. Bize göre görüntü bir değişik, siz nasıl buldunuz?
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Nail art yapılmış gibi desenli dudaklar… Buna da lip art denilebilir.
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Vajina nail art
Nail art konusu biraz abartılmış olabilir mi? Vajina nail art kimileri tarafından beğenilirken kimileri tarafından da iğrenç bulundu.
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Kulak içi dövmeleri
Kulak dövmeleri oldukça marjinal duruyor.
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Kulak içine yapılan minimal dövmeler daha çok tercih ediliyor.
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Simli diller
Simli dil trendi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dilin ışıl ışıl görünmesini istemek neden?
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Akıllara gelen bir diğer soru ise, bu simler sonra nasıl çıkıyor?
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Tırnak eti dövmeleri
Tırnak etine yapılan dövmeleri Rihanna’nın parmaklarında görmek mümkün.
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Geçici tırnak eti dövmeler daha çok tercih edilse de son zamanda bu dövmenin gerçeklerini de yaptırıyorlar.
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İkinci cilt bazı
Makyajın cilde çok zarar verdiğini biliyoruz. Bunun önüne geçmek için makyajdan önce cilde bir baz uygulanıyor ve bazın üstüne makyaj yapılıyor. Bu baz cildin makyajla temasını engelleyerek cildi koruduğu söyleniyor.
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Fakat akla takılan bir diğer konu ise; makyajı önlemesi için sürülen bu baz yine cildin gözeneklerini kapatmıyor mu? Bu bazın bir diğer özelliği ise soyularak ciltten çıkıyor olması.
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Parıldayan kulaklar
Highlighter şimdilerde kulaklara uygulanıyor.
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Parıltılı çiller
Işıltılı simleri yanaklara uygulayıp parlak bir görünüm elde edilebilir.
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