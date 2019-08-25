Olmaz olsun böyle güzellik trendleri!

Dalgalı kaşlar, nail art ve kulak dövmeleri gibi yeni moda trendlerini biz sevemedik. Bu yeni moda akımlarıyla ilgili yorumlarınızı merak ediyoruz.

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    Dalgalı kaşlar

    Tüy kaşlar, renkli kaşlar derken şimdi bunlara dalgalı kaşlar trendi eklendi. 

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    Makyaj bloggerları tarafından uygulanan bu kaşları nasıl buldunuz bilinmez ama bizlerde biraz şok etkisi yarattı. 

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    Dalgalı dudaklar

    Dudak kalemiyle dalgalı bir şekilde çerçevelenen dudakların aynı şekilde içi dolduruluyor. Bize göre görüntü bir değişik, siz nasıl buldunuz?

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