Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 9 Şubat 2026 Pazartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Şubat Pazartesi

9 Şubat 2026 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 9 Şubat Pazartesi
Giriş: 07 Şubat 2026, Cumartesi 23:59
Güncelleme: 08 Şubat 2026, Pazar 00:01
1

Venüs bu sabah Uranüs ile kare açı yapıyor ve aidiyet arzusu ile aynı anda bağımsızlık ya da mesafe ihtiyacı arasında kalırken çelişkili duygular yaşayabiliriz. Bu geçiş bir meydan okuma ya da mücadele getirebilir. Kendimizi kısıtlanmış hissedip bizi bağlayan bir şeye karşı isyan edebiliriz. Değerler ve zevkler çatışabilir; bunun sonucunda sosyal aktiviteler zarar görebilir. Yakınlık isteme ile özgürlük ihtiyacı arasında kalmış hissedebiliriz. İnsanlara ve/veya maddi şeylere yönelik ani ve dürtüsel çekimler bizi yanlış yollara sürükleyebilir. İnsanların moda konusunda iddialı çıkışlar yapmaya ya da ilişkilerde ültimatomlar vermeye meyilli olduğu bir zaman. İlişkilerde bir miktar istikrarsızlık, huzursuzluk ve isyankârlık temaları öne çıkabilir. Finansal konularda karar vermeyi ertelemek en iyisi; çünkü mantıktan çok ani heveslerle hareket etme eğilimi var. Mevcut keyiflerimizden veya uğraşlarımızdan hoşnutsuzluk duyabiliriz ve bir değişiklik tatmin edici olabilir. Ancak huzursuzluğu dizginlemek, ani hamlelerden kaçınmak ve gelişim ile tempo değişimi ihtiyacımızı göz önünde bulundurmak önemli. Bugün Akrep burcundaki Ay, herhangi bir durumun gizli katmanlarını ortaya çıkarmamızı teşvik ediyor. Ay'ın bu öğleden sonra Mars ile kare açısı, dezavantajımıza olacak şekilde inatçı ya da savunmacı olmamıza neden olabilir. Duygusal baskı; fevri davranışlara, gereksiz riskler almaya ya da ekstra uyarım arayışına yol açabilir. Ancak Ay'ın gece saatlerinde Jüpiter ile yaptığı üçgen açı, duyguları ifade etmek ve boşaltmak için yeterli hatta faydalı kanallar bulmamıza yardımcı olabilir. Büyümeye ve gelişmeye hazırız; başkalarıyla zaman ve fikir paylaşmaktan fayda görebiliriz.

2

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün zaman zaman isyankâr hissedebilirsin özellikle de günün ilk yarısında. Kalbinin nerede durduğunu anlayabilmek için kendini biraz geri çekmen ya da bir şeylerden mesafe alman gerekebilir. Bugünkü Venüs-Uranüs karesiyle birlikte başkalarının tepkileri biraz öngörülemez olabilir; seninkiler de öyle. Gerçek bir ihtiyaç ya da istekten ziyade içsel huzursuzluktan kaynaklanan ani hamlelere dikkat et. Mantıklı olduğu sürece ani bir heves ya da arzu ilginç bir şeye yol açabilir, ancak köklü ve büyük değişimler yapmak şu an için pek akıllıca görünmüyor. Özellikle para konularında pratik kararlar almak için ideal bir zaman olmasa da, ayrıntıları daha sonra doldurulabilecek yeni fikirler ve planlar kurmak için gayet uygun.

3

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugünün geçişleri yeni olasılıkları ön plana çıkarıyor. Bugün Venüs-Uranüs karesi etkili olduğu için, gerçekten ne istediğinle bağlantıda değilsen dürtüsel arzuların seni yanlış yönlendirmesine açık olabilirsin. Bunun dışında, olaylara biraz farklı bir açıdan yaklaşmak için güzel bir gün. Alışılmış rutinden ya da ilişkilerdeki eski kalıplardan duyduğun sıkıntıyı fark ettiğinde, kontrolü eline almaya ve taze bir nefes almanın keyfini çıkarmaya hazır olacaksın. Yine de şu anki gökyüzü etkileri, başkalarıyla bağ kurma isteğinle kendi başarılarınla öne çıkma ihtiyacını karşı karşıya getirebilir. İdeal olan, sana doğru gelen dengeyi yakalamak. Başkalarının seni anlamasını bekleyebilirsin ve onlar da aynı şekilde hissedebilir, ancak şu anda kimse ekstra çaba göstermiyor gibi görünüyor. Bu da yanlış anlamalara yol açabilir. Önemli işlerle meşgulken dikkat dağıtıcı unsurları devre dışı bırakmaya çalış.

4

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugünkü Venüs-Uranüs karesi, doğuştan gelen huzursuzluğu öne çıkarabilir; ancak sonunda hayatında yenilenmeye ihtiyaç duyan alanlara odaklanmanı sağlayabilir. Yine de alışveriş yapmak, bir sırrı paylaşmak ya da önemli konularda kesin yargılara varmak için ideal bir zaman değil. Yaratıcı faaliyetler daha uygun görünüyor. Bugün bir yanın konfor ve yakınlık isterken, diğer yanın biraz alana ihtiyaç duyabilir. Beklenmedik bir durum ya da farkındalık duygularını sarsabilir ve bunu sindirmek için biraz zamana ihtiyacın olabilir. Yanlış anlaşılmadan büyümeye istekli olmanın seni ileri taşıyabileceğini unutma; büyük resme bakmak küçük sorunlardan uzaklaşmana yardımcı olur. Bugün biraz dağınık hissedebilirsin, ancak rahat ve yaratıcı bir yaklaşım benimsemek şu anda hem değerli hem de iyi bir strateji olabilir. En iyi sonuçlar için, arzularının peşinden gitmeden önce gerçekten ne istediğinle bağlantı kurmayı hedefle.

5

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün bir arkadaşlıkla ilgili bazı aksaklıklar ya da sınırlar konusunda meseleler yaşanabilir ancak kendini konfor alanından çıkaracak kadar mesafe koymanın ve ilişki kurmanın yeni yollarını keşfetmek faydalı olabilir. Hayatının bazı alanlarında içe kapanma ihtiyacını fark etsen de, huzursuzluk ya da isyankâr duygular yaşayabilirsin. Duyguların ya da başkalarının sana yönelik ilgisi bir an yoğunken, bir sonraki an soğuyabilir; fakat tüm bunların sonunda kendinle ya da bir ilişkiyle ilgili yeni bir şey öğrenmen mümkün. Belki de sadece kısa bir mola ya da tempo değişiminin getireceği faydalara ihtiyacın vardır ve bu, yeni bir şey denemek için cesaret toplamak adına iyi bir zaman. Bugün kendini ifade etmenin pek çok yolunu bulabilirsin. Kendini fazla zorlamadan ilerlemek başarı için anahtar olsa da, zihnini esnetmek ve yeni olasılıklara açık olmak da önemli.

6

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün isyankâr bir ruh hâli seninle olabilir ve bu durum seni biraz rotandan çıkarabilir. Acele kararlar almaktan kaçın; çünkü tepkiler kalıcı olmayabilir. Etkileşimlerin ve çatışmaların aracılığıyla, hayatının nerede dengesini yitirmiş olabileceğini daha net görebilirsin. Başkalarının inançlarını ve hedeflerini desteklediğini gösterebilirsin. Şimdilik sorularına kesin cevaplar bulma isteğini bırakmak faydalı bir strateji olabilir; bu, hayal kırıklığını azaltır. Günün ilk yarısında odaklanmak zor olabilir, çünkü zihnin kolayca dağılabilir. Bugün odak noktası, işlevsiz eski kalıplara dönmek yerine yeni ilişki kurma biçimleri olmalı. Bu aralar işleri biraz farklı yapıyorsun ve gelişmeye doğru ilerlesen de duraklamalar ve yeniden başlama hâlleri olabilir. Dürtülerle hareket etmekten kaçınmak daha iyi olabilir; çünkü bugün kabaran duygular geçici nitelikte olabilir. Asıl huzursuzluğun kaynağı, dikkatini daha çok hak ediyor.

7

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, günlük işlerin ve rutinlerinle ilgilenirken, günün ilk yarısında isyankâr bir ruh hâli ortaya çıkabilir ve bu dikkatini dağıtabilir. Bu durum, güncellenmesi gereken alanlara işaret edebilir. Dağınık hislerle, yönünü kaybetmişlik duygusuyla ya da biriyle yaşanan bir çekişmeyle uğraşıyor olabilirsin. Başkalarının ruh hâllerine karşı artan hassasiyetin, dikkat etmezsen seni duygusal bir iniş çıkışa sürükleyebilir. Bazen fazla bilgiye maruz kalmak kendini güvensiz ve dengesiz hissetmene yol açabilir; bugün de böyle olabilir. Şu an rahatlamak için büyük resme bakmaya çalış. Bu dönem; rutinlerini, beslenmeni, fitness alışkanlıklarını ya da iş düzenini ayarlama ihtiyacını fark etme zamanı olabilir. Bugünün gökyüzü etkileri, kendini zorlamak ve daha iyiye ulaşmak için ara sıra değişiklik yapman gerektiğini hatırlatıyor. Günün ilk yarısındaki enerjiler biraz sarsıcı olsa da, içindeki özgür ruha saygı duyduğun sürece bu süreç öğretici olabilir.

8

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, genel olarak hayatına daha fazla yapı kazandırmak için güçlü bir dönem olsa da, bir yanın bu tekdüzeliğe isyan edebilir. Bugün Venüs-Uranüs karesiyle birlikte arzuların ve daha derin duyguların konusunda biraz gergin ya da kafası karışık hissedebilirsin; ortaya çıkan dürtüler ani olabilir. Yine de ani çıkışlardan kaçınmak en iyisi. Herkese biraz alan tanımak ve mola ya da tempo değişimine olan ihtiyacını kabul etmek çözüm olabilir. İyi niyetli olsan bile, özellikle karşındakini ya da kendi duygularını değerlendirirken hedefi ıskalama eğilimi olabilir. Bir başkası için derin anlam taşıyan bir konuyu hafife almamaya dikkat et. Şu anda ilişkilerle ilgili adımlar ani ve sarsıcı olabilir. Bugün yaşanan yanlış anlaşılmaların ilginç ve yaratıcı ilişki kurma yollarına kapı aralayabileceğini unutma; ancak şimdilik hiçbir şeyi kesinleştirmemek en doğrusu.

9

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün seyahat, özel aktiviteler, eğitim ya da hukuki konularla ilgili güzel haberler gelebilir. Halihazırda sahip olduklarına farklı ve özgün bir takdirle bakabilmek, bugün ruhunu beslemek adına çok şey kazandırabilir. Ancak günün ilk yarısında Venüs'ün Uranüs ile kare açı yapması nedeniyle, ne kadar alan istediğin ya da başkalarına ne kadar yakın olmak istediğin konusunda tam emin olmayabilirsin. İnsanları memnun etmek zor olabilir. Belki de bir yenilenmeye ya da değişikliğe ihtiyacın vardır; bu ihtiyaçla bağlantı kuramazsan huzursuzluk ortaya çıkabilir. Yine de ilişki kurmanın yeni ve ilginç yollarını keşfedebilir, bir yükü bırakmanın ne kadar özgürleştirici olduğunu fark edebilirsin. Buna rağmen bugün zaman zaman odaklanmak zorlaşabilir ve kararlılık da biraz zayıflayabilir. Olumlu değişimler yapabileceğin yolları aramaya çalış.

10

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Ay bugün senin on ikinci evinde ilerliyor ve bu durum, duygusal olarak yeniden şarj olmaya ve kendini toparlamaya duyduğun doğal ihtiyacı vurguluyor. Görünür olmak için en iyi zaman olmayabilir; ancak biraz geri çekilmek faydalı ve iyileştirici olabilir. Bugünkü gökyüzü etkileri ortamı biraz hareketlendiriyor; huzursuzluk olan alanları ya da ince ayar gerektiren değişim ihtiyaçlarını tetikleyebilir. Zaman zaman kendini fazlasıyla bağlantı içinde hissedebilir ya da başkalarının fikirlerine veya haberlere karşı hassaslaşabilirsin. İletişim kurma isteğin artmış olsa bile, mesajını tam olarak istediğin gibi aktarmakta geçici zorluklar yaşanabilir. Şu an derin duygularınla tam temas kuramıyor olabilirsin; ancak bu bağlantıyı kurmadan büyük kararlar almadığın sürece bu durum hoş bir mola niteliği taşıyabilir. Yeni uzun vadeli taahhütler veya anlaşmalar yapmak yerine, yarım kalan işleri toparlamayı seçmek daha akıllıca olabilir.

11

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay bugün senin sosyal alanında ilerliyor ve mutluluk hedeflerine, hayallerine ve dileklerine daha fazla odaklanma ihtiyacını harekete geçiriyor. Daha fazla çeşitlilik ve zihinsel uyarım arıyorsun; ancak günün ilk yarısında rutine karşı isyan etme eğilimi biraz huzursuzluk yaratabilir. Enerjiler, bir şeyleri zorlamaya çalıştığında direnç hissedebileceğini gösteriyor. Buradaki asıl sınav, bir hikâyenin iki tarafını da görebilmek ve sağlıklı bir denge bulmak. Etkileşimlerin aracılığıyla başkaları, dolaylı yoldan kendinin bir yönünü ya da karşılanmamış ihtiyaçlarını sana gösterebilir. Somut gerçeklere ve detaylara odaklanmak zor olabilir; bu yüzden şimdilik ya biraz ara vermek ya da bir planın ya da projenin ayrıntıları yerine genel vizyonuna odaklanmak daha akıllıca olabilir. Zihinsel sis dağıldığında, planlar ilk bakışta o kadar da uygulanabilir ya da pratik görünmeyebilir; ancak bazıları sadece hayata geçmeden önce küçük ayarlamalara ihtiyaç duyuyor olabilir.

12

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Ay bugün senin kariyer ya da kamusal alanında ilerliyor ve kariyerinde ya da topluma yansıttığın imajda neyi dışa vurduğuna, iyileştirme gözüyle daha hassas olmanı sağlıyor. Buna rağmen, uzlaşmaya varmakta zorluklar yaşanabilir. Detayları atlama eğilimi var; çünkü onları sindirmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyabilirsin. Bu da bazı adımların kaçırılmasına ya da bir şeyleri yeniden yapmak zorunda kalmana yol açabilir. Dikkat dağıtıcı unsurları devre dışı bırakabilir ve kesin cevaplara duyulan ihtiyacı bırakabilirsen, keşiflerle dolu bir gün olabilir. Bugün, kuralları sen koymuş olsan bile, onlara karşı isyan eden bir yanın var. Huzursuz duygular ağır basabilir ve ekstra heyecan ihtiyacını, farklı bir şey yaparak ya da rutini biraz sarsarak karşılamak en iyisi olabilir. Olasılıkları ve yaklaşımları küçük denemelerle test etmek, büyük ve köklü hamlelerden kaçınmak daha doğru görünüyor.

13

9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün hedefler tasarlamak ve hayal etmek için oldukça iyi bir durumdasın; ancak günün gökyüzü etkileri nedeniyle detaylar konusunda aynı şey söylenmeyebilir. Enerjiler bazı noktalarda inatçı ve hangi yolu seçeceğine ya da hangi dürtünün peşinden gideceğine karar vermekte zorlanabilirsin. Kişisel ilgi alanlarınla birine olan bağlılığın arasında kalabilir ya da kendi bildiğin yoldan gitmekle iş birliği yapmak arasında gidip gelebilirsin. Bakış açını paylaşmayan kişilere güvenmek zorunda kalman da mümkün. Bu durum sinir bozucu olsa da, onlarla olan etkileşimler gizli kalmış arzularını ortaya çıkarabilir. Şu sıralar para ve değerli eşyalar konusunda biraz daha temkinli olmaya çalış.

