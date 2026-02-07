HTHAYAT
Ana Sayfa Astroloji Günün Yorumu Günlük burç yorumları: 7 Şubat 2026 Cumartesi
Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Şubat Cumartesi

7 Şubat 2026 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Günlük burç yorumları: 7 Şubat Cumartesi
Giriş: 07 Şubat 2026, Cumartesi 00:00
Güncelleme: 07 Şubat 2026, Cumartesi 09:19
1

Merkür bugün Balık burcuna giriyor ve 26'sında başlayacak geri hareketi nedeniyle bu burçta normalden daha uzun süre, 14 Nisan'a kadar kalacak. Merkür Balık'tayken düşünce süreçlerimiz daha görsel, sezgisel ve hayal gücüne dayalı olur. Duygular dünyasına özellikle daha hassas hale geliriz; bu da düşüncelerimizi ve iletişim tarzımızı renklendirir. Kararları sezgilerimizle alma eğilimindeyiz. Bu geçiş sırasında bir şeyleri netleştirmekten, etiketlemekten ya da katı biçimde tanımlamaktan pek hoşlanmayız. Hayatın her zaman mantıklı olmadığını kabul eder ve siyah-beyaz düşünmemeyi tercih ederiz. Hassas ve etkilenmeye açık olduğumuz için normalden daha fazlasını içimize çekebiliriz; bu da zaman zaman bunalmamıza neden olabilir. Bugün strateji, odaklanma ve gelişmeye, öğrenmeye, kalıpların dışında düşünmeye istekli olmak bize avantaj veya üstünlük sağlayabilir. Bugünkü Terazi Ay'ı uyum sağlama isteğimizi artırıyor ve iş birliği kolaylaşıyor.

2

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, Merkür bugün gizlilik alanına geçiş yapıyor. 14 Nisan'a kadar karar alma becerilerin ve düşünce süreçlerin daha sezgisel, içe dönük ya da yalnız başına olma eğiliminde olacak. Bu dönem, yakın geçmişte yaşadıklarını sindirmek ve yarım bıraktığın ya da ertelediğin konuları zihninde çözümlemek için oldukça uygun. Hayatını daha derin bir anlayışla kavrayabilir, başkalarına tavsiye ve bilgelik dolu sözlerle yardımcı olabilirsin. Geçmişe yeni bir bakış açısıyla yaklaşıyor ve özel hayatına daha fazla dikkat ediyorsun. Merkür için normalden daha uzun süren bir geçiş bu ve zihinsel olarak oldukça fazla düşünüp durabilirsin. Geçmiş meseleler ya da özel konular zihninin ana odağı olabilir. Bugün, önceliklerine her zamankinden daha dikkatli bir şekilde odaklanman kolaylaşıyor. Aynı zamanda bugün bir partnerine, yakın bir arkadaşına ya da sana çok yakın birine karşı her zamankinden daha hassas olabilirsin.

3

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, Merkür bugün güneş on birinci evine geçiş yapıyor ve 14 Nisan'a kadar haritanın bu alanını etkilemeye devam edecek. Bu dönem, kendini etkileyici bir şekilde ifade etmek ve mesajını akıcı biçimde iletmek için oldukça uygun. İnsanlar fikirlerini ve anlatmak istediklerinin özünü kolayca kavrıyor. Arkadaşlar ve tanıdıklarla daha sık iletişim kurulabilir; sosyal ağlar hayatına değer katabilir. Düşünce tarzın özellikle ilerici ve yaratıcı. Bu geçiş, bir hayal ya da projeye duyduğun heyecanı canlandırabilir. Merkür buradayken, insanlara bakış açını anlatma konusunda hevesli olabilirsin. Tanıdıklar, arkadaşlar ve gruplarla uyum sağlamak kolaylaşıyor. Bugün Ay, alışkanlıklar ve günlük rutinler alanında ilerliyor ve işleri yoluna koyma ihtiyacını güçlü şekilde tetikliyor. Dağınık hale gelmiş ya da yarım kalmış konular şimdi gözüne daha çok batabilir. Ayrıca çalışma, üretme, hizmet etme ve genel olarak kendini faydalı hissetme isteğin de canlanıyor.

4

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Merkür bugün kariyer ve itibar alanına geçiyor ve 14 Nisan'a kadar güneş haritandaki bu alanda kalacak. Bu dönem, daha etkili bir şekilde iletişim kurduğun ve seni hedeflerine yaklaştıracak uzun vadeli stratejiler geliştirdiğin bir süreç. Bu döngü boyunca düşüncelerin ve konuşmaların daha çok sorumlulukların etrafında şekilleniyor. Hayat planın ya da kariyer hedeflerin, fırsatlar ve görevler hakkında daha sık düşünüyor ya da konuşuyor olabilirsin. Merkür analitik ve mantıklıdır; bu nitelikleri hayatının bu alanlarına uygulamak sana doğal gelir. Ancak baskı altındayken Merkür huzursuzluk ve endişe de yaratabilir. Neyse ki bu dönem, çalışmalarını duyurmak, kendini tanıtmak, iletişim kurmak, plan yapmak ve önemli hedefler ile projeleri netleştirmek için oldukça elverişli. Düşünce tarzın hedef odaklı. Bu süreçte sözlerinin daha etkili olduğunu akılda tutmak ve dünyaya sunmak istediklerini ifade ederken her zamankinden biraz daha fazla özen göstermek faydalı olur. Buna rağmen bugün, yaratıcı alanındaki Ay, hayatının daha eğlenceli, keyifli ve tatmin edici yönlerine odaklanmanı teşvik ediyor.

5

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, Merkür bugün yüksek zihin ve ruh alanına geçiş yapıyor ve 14 Nisan'a kadar güneş haritandaki bu alanı etkileyecek. Merkür için alışıldık olandan daha uzun süren ve senin için uyumlu bir geçiş bu. Bu döngü düşüncelerini yükseltiyor ve odağını dış dünyaya çeviriyor. Daha az kurcalayıcı düşünme, daha çok geniş perspektiften bakma eğilimindesin. Büyük fikirlerle ilgileniyor, kendini geleceğe doğru kanalize ediyorsun ve bu odaklanma moralini yükseltmeye yardımcı oluyor. Pratik işler artık eskisi kadar zihnini meşgul etmiyor; görüşlerini ifade ederken ve fikirlerini paylaşırken daha cesur ve spontan olabilirsin. Bu süreç, iyimser bir bakış açısı geliştirmek için oldukça güzel. Kendini ifade etmen ve düşüncelerini akıcı biçimde aktarman her zamankinden daha rahat oluyor. Eski kurallardan, rutinlerden ve bilgilerden sıkıldığın için sorunlara bakışında yeni yollar benimsiyorsun. Zihinsel düzeyde yeni ufuklar arıyorsun, hatta yeni ve heyecan verici ilgi alanları keşfedebilirsin. Ancak bugün Ay, güneş haritandaki en alt alanda ilerliyor; bu da gevşeme, enerji toplama ve tanıdık ortamlarda vakit geçirme ihtiyacını güçlü kılıyor.

6

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Merkür bugün güneş sekizinci evine ilerliyor ve 14 Nisan'a kadar seni daha derin düşünceye, araştırmaya, zihinsel yoğunluğa ve anlamlı sohbetlere yöneltiyor. Bu dönem stratejiler ve planlar geliştirmek, bir konunun derinine inmek için oldukça uygun; ancak net ve doğrudan iletişim ya da ulaşım açısından çok kusursuz sayılmaz. Hassas konulara daha fazla mantık ve objektiflik getiriyorsun; özellikle anlam ve bağlam senin için daha önemli hale geliyor. Konuşmalar daha samimi bir tona bürünebilir ya da ele alınan konular alışık olduklarının dışında olabilir. Bu döngü boyunca çoğu zaman kendini aksiyona atmaktansa, izleyip öğrenmeyi tercih edebilirsin. Merkür'ün bu alandaki zorlayıcı anları, aşırı analiz yapmana ya da satır aralarını kendi aleyhine fazla okumana yol açabilir. Genel olarak ise bu dönem bilgi toplamak ve özellikle gözlem gücünü kullanmak açısından oldukça değerli. Projelerinde, çalışmalarında, sohbetlerinde ve düşüncelerinde daha fazla tutku ve derinlik arayışı içinde olabilirsin. Ancak bugün Ay, iletişim alanında ilerliyor ve seni yeni bilgiler için antenlerini açmaya teşvik ediyor. Merakın seni ilginç yerlere götürebilir.

7

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, Merkür bugün karşıt burcuna geçiş yapıyor ve 14 Nisan'a kadar zihinsel uyum ve entelektüel eşlik keyifli bir tema haline geliyor. Düşüncelerini ve kararlarını canlandıran kişileri arayabilir ya da böyle insanları hayatına çekebilirsin. Gelen fikirler ve geri bildirimler düşünce sürecini harekete geçiriyor, hızlandırıyor. Sohbetler özellikle ilgi çekici olabilir ve bu etkileşimlerden doğan fikirler sana fayda sağlayabilir. Bu geçiş, hayatında bir dengeyi yeniden kurmana yardımcı olacak nitelikte. Merkür'ün bu konumu, bir partnerle, hayatındaki önemli biriyle ya da yakın bir arkadaşınla iletişimi açmak için seni güçlü bir konuma getiriyor. Hayatındaki insanlarla konuları konuşmak özellikle değerli; onların geri bildirimlerine verdiğin tepkiler, ihtiyaçlarını ve isteklerini daha iyi anlamanı sağlıyor. Bu dönemde birebir ilişkiler ve ortamlar tercih sebebi. Bugün ise Ay, güneş ikinci evinde ilerliyor ve dikkatini kaynaklarını nasıl yönettiğine çekiyor. Maddi konular ve konfor alanın öne çıkabilir; aynı zamanda güvenlik ve öngörülebilirlik ihtiyacına da özellikle odaklanabilirsin.

 

8

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, Merkür bugün güneş altıncı evine geçiş yapıyor ve 14 Nisan'a kadar detaylara, işe, sağlığa ve problem çözmeye olan ilgini ve dikkatini artırıyor. Küçük işler ve sorumluluklar daha güçlü bir şekilde odakta. Bu dönem, hayatını önemli ölçüde düzene sokmak için oldukça uygun; ancak bu süreçte aşırı düşünmekten ve gereksiz endişelerden kaçınmak en iyisi, çünkü baskı altında bunlar kolayca artabilir. İş ve sağlıkla ilgili faydalı bilgiler keşfedebilir, hayatını yeniden organize etmenin yeni ve daha iyi yollarını öğrenebilirsin. Düşüncelerin ve sohbetlerin sık sık işe, sağlığa ve pratik meselelere kayıyor. Özellikle pratik beceriler olmak üzere yeni şeyler öğrenmek ve rutinlerini, alışkanlıklarını geliştirmene yardımcı olacak bilgiler aramak için uygun bir zaman. Bugün ise Ay tüm gün burcunda ilerliyor; bu da son zamanlarda bastırdığın ya da ertelediğin ihtiyaçlarını ve duygularını fark etmek için seni güçlü bir konuma getiriyor. Ay döngüsünün bu zamanı, özellikle duyguların ve kendini besleme ihtiyacınla ilgili olarak sağlıklı bir şekilde kendine odaklanmak için ideal.

9

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, Merkür, bir süredir ev ve aile alanında ilerledikten sonra bugün burcunla uyumlu bir konuma geçiyor ve bu oldukça özgürleştirici hissedilebilir. Merkür artık eğlence, romantizm ve keyif alanında olduğu için fikirlerini ve görüşlerini ifade etmek daha rahat ve doğal geliyor. 14 Nisan'a kadar sürecek bu döngüde daha konuşkan ve sosyal olabilirsin; zihinsel olarak keyif veren uğraşlara yönelme eğilimin artıyor. Romantik bir ilişkide iletişim ve hareket ihtiyacı güçlenebilir. Bu geçiş, konuşmaları yumuşatmak ve anlatmak istediklerini doğru şekilde iletme becerini artırmak açısından oldukça değerli. Kendini daha özgüvenli ifade ediyorsun. Düşüncelerin sık sık boş zamanlara, eğlenceye, aşka ve neyin sana neşe verdiğine kayıyor; iletişiminde daha eğlenceli bir yaklaşım benimseyebilirsin. Ancak bugün Ay tüm gün güneş on ikinci evinde ilerliyor; bu da seni yoğun ya da yorucu durumlardan uzaklaşıp mola vermeye çağırıyor. Bugün ekstra dinlenme, yalnız kalma ya da duygusal enerjini toparlayıp yenilemeye yardımcı olacak faaliyetler için uygun.

10

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Merkür bugün kalp, ev ve aileyi yöneten alana geçiş yapıyor ve 14 Nisan'a kadar düşünce süreçlerin daha içe dönük ve sezgisel oluyor. Önümüzdeki haftalarda aile ve yakın sevdiklerin aracılığıyla (ya da onlar hakkında) öğreneceğin çok şey olabilir. Düşünceler ve sohbetler sık sık ev hayatına, aile meselelerine ya da geçmişe yöneliyor. Dış dünyada eskisi kadar konuşkan olmayabilir, bu dönemde kendini tam olarak anlaşılmış ya da "duyulmuş" hissetmeyebilirsin. Düşünce ve fikirlerin konusunda normalden biraz daha temkinli davranman da mümkün. Ancak özel hayatında durum farklı; burada hareketlilik oldukça fazla. Bugün ise Ay tüm gün sosyal alanında ilerliyor ve arkadaşlara yönelmek, ilham aramak kendiliğinden geliyor.

11

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, Ay bugün güneş haritanın tepe noktasında ilerliyor ve hedeflerini beslemeye yöneltiyor. Şu anda etkinsin ve itibarının daha fazla farkındasın. Ayrıca bugün Merkür, kaynaklar alanındaki geçişini tamamlayıp iletişim alanına giriyor. İletişimin gezegeni olarak burada kendini oldukça rahat hisseder. 14 Nisan'a kadar sürecek bu döngü, daha keskin değerlendirmeler yapmana ve zihinsel netlik kazanmana yardımcı oluyor. Dışa açılmayı, bağlantılar kurmayı, yeni ilgi alanları ve beceriler edinmeyi ve fikirlerini paylaşmayı teşvik ediyor. Öğrenme, öğretme, çalışma ve sohbetler şimdi daha doğal bir akışta ilerliyor. Oldukça yoğun olabilirsin; belirli projeler ya da fikirler üzerinde ilerlemeye hazırsın. Hikâyeni paylaşma isteğin de güçlenebilir. Bu sürecin olası olumsuz yanı, dikkat sürenin normalden biraz daha kısa olması olabilir. Yine de faydalı bilgiler edinmek için oldukça elverişli bir zaman.

12

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Merkür bugün burcundan çıkıp kaynaklar alanına geçiyor ve 14 Nisan'a kadar burada kalacak. Bu etki pratik işlerin için oldukça faydalı; finans, değerli eşyalar, sahip oldukların, güvenlik ve konforla ilgili konulara daha fazla zeka ve dikkat getiriyorsun. Önümüzdeki haftalarda bu temalar zihnini güçlü biçimde meşgul edebilir. Özellikle aradığın türden olduğu için faydalı ve pratik bilgiler edinebilirsin. Para meseleleri odakta ve nereye gittiğini biliyorsun. Taze fikirlerinden bazılarını hayata geçirebilir ya da planlarına detaylar ekleyebilirsin. Bu dönem aynı zamanda doğal yeteneklerinle çalışmak ve onları pratik şekilde kullanmak için de uygun. Stres altında olduğunda para, sahip oldukların ve kaynaklar konusunda endişe ya da aşırı zihinsel uyarılma yaşayabilirsin. Ancak genel olarak iş fikirlerin ya da pratik konulara odaklanman yapıcı. İletişim, bağlantılar ya da kulaktan kulağa yollarla gelirini artırmak için de uygun bir zaman. Yılın para kazanma fikirleri açısından en verimli dönemlerinden biri. Bugün ise ruhsal alanındaki Ay, hayatına daha eleştirel ve geniş bir perspektiften bakmana yardımcı oluyor.

13

7 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, Merkür bugün burcuna geçiyor ve önündeki dönem hareketli, ilgili ve zihinsel olarak oldukça canlı geçecek. Bu geçiş normalden daha uzun sürecek ve 14 Nisan'a kadar devam edecek. Bu süreçte sesin daha güçlü; daha kolay duyuluyor, anlaşılıyor ve kendini ifade ediyorsun. Kendi kendine öğrendiğin uğraşlar özellikle tatmin edici olabilir. Merkür, ilişki ve ev alanlarını yönettiği için bu dönem başkalarının seni desteklediğini daha çok hissedebilirsin. Bu geçiş, görece içe dönük ve belki de kararsız geçen bir sürecin ardından hayatına daha fazla netlik getiriyor. Bir karara varabilir ya da bir sonuca ulaşabilirsin. Geçmişi geride bırakmaya hazırsın ve gelecek için bolca taze fikrin var. Bugün Ay, yakınlık alanında ilerliyor; hayal gücün seni motive ediyor ve ruhunu besliyor, eksiklik hissi yaratmak yerine iç dünyanı zenginleştiriyor.

