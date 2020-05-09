9 mayıs cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
09 Mayıs 2020 Cumartesi
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Bugün yapacağınız bir telefon görüşmesi sinirinizi bozabilir. Uzun zamandır haber almadığınız birinden huzurunuzu kaçıracak cümleler duyabilirsiniz. Fazla aldırış etmemeye çalışmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bitiş çizgisini yakınlarda göremiyorsanız hemen paniğe kapılmayın. Gidiş yönünüzü değiştirin, hemen dibinizde olduğunu göreceksiniz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kelimeleriniz insanlar üzerinde oldukça etkili. Bu yüzden konuşmaya başlamadan önce iki kez düşünmenizde fayda var.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hararetli bir ortamın içinde bulabilirsiniz kendinizi. Aynı filmlerdeki gibi bol entrikaya ve bol dedikoduya maruz kalacaksınız. Kendinizi ne kadar hızlı sıyırırsanız o kadar iyi.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda büyük bir geçiş dönemi yaşanacak. Değişiklikler sizi biraz afallatsa da hızla ayak uydurabileceğinizden emin olabilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı açılardan baktığınızda bir konu hakkında daha yaratıcı fikirler üretebileceğinizin farkına varacaksınız. Zihninizin açık olduğundan eminsiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Son günlerde tanıştığınız biri bugün size işiniz konusunda yardımcı olabilir. Hızlı bir şekilde hareket edildiğinde iyi sonuçlar almanız da kolaylaşacak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biraz daha yavaşlamanız gerekiyor. Kendinize son haftalarda çok fazla yüklendiniz. Artık sakinleşme ve dinlenme zamanı.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her şeyden bıkmış olabilirsiniz. Ancak yine de elinizdekilerin değerini bilmelisiniz. Sağlıklı ve huzurlu bir hayata sahip olmak bu günlerde en önemlisi.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi boşa harcadığınıza emin olduğunuz işlerden bir an önce vazgeçmelisiniz. Size katkısı olmayan ne varsa ondan uzak durmalısınız.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir kişinin sabrınızı zorladığını hissettiğiniz anlarda ondan uzak durmalısınız. Kimse kimseye katlanmak zorunda değil, bunu aklınızdan çıkarmayın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Film veya müzik konusuna olan ilginizi daha profesyonelleştirme zamanınız geldi de geçiyor bile. Yeteneklerinizi ilerletmenize yardımcı olacak yeni yollar aramalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hedefiniz konusunda şüpheye düşmeniz yavaşlamanıza sebep olabilir. Bu sebeple gözünüzü hiç kırpmadan çalışmaya devam etmelisiniz.
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