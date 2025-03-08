Günlük burç yorumları: 9 Mart 2025 Pazar

Güneş bu sabah Plüton ile yarı kare açı yapıyor, bu da performans gösterme veya ilerleme baskılarıyla ilgili bir gerginlik veya huzursuzluk hissi yaratabilir. Döngünün dışında kaldığımızı hissedersek, bunu kabul etmek zor olabilir. Önemsiz şeyleri bırakmakta zorlanabiliriz. Olaylar, ilişkiler ve koşullar üzerinde kontrol sahibi olma isteğimiz artabilir ve bunu kaybettiğimize dair en ufak bir işaret bile bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Eğer kaygılarımızı ve endişelerimizi içimizde tutuyorsak, bunlar yüzeye çıkabilir. Ne kadar bastırırsak, o kadar fazla baskı birikir. Ay bu akşam Mars ile hizalanıyor ve Güneş ile üçgen açı yaparak, Güneş-Mars üçgeninin enerjisini bir anlamda uzatıyor. Kişisel bir uğraş bulup ona özel bir ilgi göstermek istiyoruz ve cesaret, coşku ve girişimcilik duygularıyla dolabiliriz. Duygularımızı harekete geçiren aktiviteler için iyi bir zaman, ancak eylemsizlikle karşılaşırsak dürtüsel ve hüsrana uğramış hissedebiliriz.