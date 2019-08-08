Yıldızınız bugün ne söylüyor?

9 Ağustos cuma günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
09 Ağustos 2019 Cuma
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Akrep’teki Ay Aslan’daki Mars ile kare açıda. Bu açı, öfkeli ve erken davranmanıza izin veriyor. Finansal meselelerle ilgili savurganlığa ve israfa tutkulu davranışlar eşlik ediyor. Aslan’daki Venüs Yay’daki Jüpiter ile açıda. Venüs ve Jüpiter arasındaki bu açı oldukça hoş. Bu cinsel istek, mizah duygusu, sempati ve esnekliği ortaya koyuyor. Aşk ilişkisi ve evlilik için mükemmel bir takımyıldızı temsil eder. Günlük yaşamda eğlence ve rahatlık istersiniz.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eviniz veya aileniz şu anda biraz karmakarışık. İşler iyi gidiyor ama yapacak çok şey var ve hepsini halletmek için çok az zaman var. Enerjinizi düzenli kullanın ve tüm işleri bir anda yapmaya kendinizi zorlamayın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planlarınızı arkadaş ve akrabalarınız ile tartışmalısınız. Fikir alışverişi, iyi karar vermede önemli bir ivme sağlayabilir. Sizi kendi kör noktalarınızı görmeye zorlarlar, bu da güçlü ve zayıf yönlerinizi daha iyi bilmenizi sağlar.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklentileri kontrol edin, sakin görünmeye çalışın, aksi takdirde rakipleriniz arasında şüphe uyandırabilir ve konumunuzu kıskandırabilirsiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecekteki planlarınızın nereye gittiğini bildiğiniz sürece, enerji seviyenizi yenilemek için bir mola verin. Kısa bir tatil, gelecekteki herhangi bir proje için güç oluşturmaya yardımcı olur.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Para kazanma fırsatı ya da sizi yatırıma yönlendirebilecek bazı ilginç bilgilerin size akacağı bir gündesiniz. Ancak dikkatli olmazsanız hala bir miktar kayıp riski olduğunu unutmayın.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal konular hakkında iyi arkadaşlarınızla konuşun. Yararlı bilgileri filtrelemek için bir püf noktanız var ve başkalarından iyi ipuçları alabilirsiniz. Onları uygulamaya koyacak kadar cesur ve dinamikseniz, kesinlikle bundan faydalanacaksınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda, sadece gereksiz alımlar için olmadığından emin olduğunuz sürece, biraz daha fazla harcama yapmayı göze alıyorsunuz. Bugünlerde sezgilerinden çok aklınızla hareket edeceksiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde durumlar daha iyi olamazdı. İkiniz de şefkatli davranıyor ve birbirinize çok saygılı davranıyorsunuz. Günlük yaşamınızı birbiriniz için küçük sürprizlerle aydınlatıyorsunuz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aileniz ve yakın arkadaşlarınız, bugün, kişisel gelişiminize kesinlikle yardımcı olacaklarından, önerileri için minnettar olun. Bir arkadaşınızla beraberseniz, onun rehberliğine güvenin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk en harika duygulardan biridir ve siz onu daha önce hiç olmadığı kadar yoğun deneyimleyebilecek kadar şanslısınız. Yıldızların desteğinin tadını çıkarın!
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bekârsanız, müjdem var! Eğer hala bekârsanız, bir arkadaşınız sizi biriyle tanıştırabilir.Sizi daha önce diğer bekâr arkadaşlarıyla tanıştırmamışlarsa, arkadaşlarınıza size uyacak birini tanıyıp tanımadıklarını sorun.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aniden tüm hayatınız geçmişin tüm düşüncelerinden vazgeçerek değişebilir. Mümkün olduğu kadar çok romantik olasılıkları keşfedin. Planlarınızı kısa sürede değiştirmekten korkmayın.
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