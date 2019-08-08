Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Akrep’teki Ay Aslan’daki Mars ile kare açıda. Bu açı, öfkeli ve erken davranmanıza izin veriyor. Finansal meselelerle ilgili savurganlığa ve israfa tutkulu davranışlar eşlik ediyor. Aslan’daki Venüs Yay’daki Jüpiter ile açıda. Venüs ve Jüpiter arasındaki bu açı oldukça hoş. Bu cinsel istek, mizah duygusu, sempati ve esnekliği ortaya koyuyor. Aşk ilişkisi ve evlilik için mükemmel bir takımyıldızı temsil eder. Günlük yaşamda eğlence ve rahatlık istersiniz.