Günlük burç yorumları: 8 Temmuz 2025 Salı

Venüs bu sabah Plüton ile üçgen açı yapıyor ve bir kişi, durum, bağlantı ya da projeye karşı hoş bir şekilde tutkulu ve odaklanmış hissedebiliriz. Hayatı daha derin seviyelerde paylaşma veya yaşama ihtiyacı hoş bir şekilde yoğun hissedilir. Bu etki, neyi sevip değer verdiğimizi anlamamıza yardımcı olur. Odak noktamızı daraltmak lehimize olabilir. Bağlantılarımızı büyütmek, geliştirmek ya da derinleştirmek isteriz. Sabırlı olmanın değerini fark ederiz; daha stratejik oluruz ve iş ya da kişisel ilişkilerimizde yeni içgörüler edinmemiz olasıdır. Bu akşam Mars ile Şiron arasındaki küçük kare açı ise duygusal olarak daha az etkili. Günün ilerleyen saatlerinde birini kırmak ya da birine alınmak fazlasıyla kolay olabilir. Kendimizi doğal ve özgüvenli bir şekilde ifade etmekte zorlanabiliriz, bu da bazı zorluklara ya da yanlış anlaşılmalara yol açabilir ama belki de bu ilginç yön değişikliklerini beraberinde getirebilir. Uranüs, uzun yıllar Boğa burcunda kaldıktan sonra bugün İkizler burcuna geçiyor. Bu geçiş fikirlerimizi, öğrenme biçimimizi ve iletişimimizi harekete geçirir. Ulaşım ve iletişim sistemlerimizi ve bağlantı kurma biçimimizi kökten değiştirir. Bu geçiş yaklaşık 7-8 yıl sürer ve şu dönemlerde etkili olur: 7 Temmuz - 7 Kasım 2025; 25 Nisan 2026 - 3 Ağustos 2032; ardından 12 Aralık 2032 - 22 Mayıs 2033. Bu dönem, uyum sağlama ve açık fikirli olmayı gerektirir. Bilgi daha çok küçük parçalar halinde gelir ve iletişim tarzlarımız, özellikle nezaket ve jest biçimlerimiz dramatik şekilde değişebilir. Fikirler hızla yayılabilir ve büyük, hatta dramatik değişimler yaratabilir. Daha fazla hareketlilik, göç ve genel yoğunluk görülebilir. Arkadaş gruplarında ani değişimler ve kopuşlar yaşanabilir. "Hava kalitesi"ne dair devrim niteliğinde farkındalıklar ortaya çıkabilir.