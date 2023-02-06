Günlük burç yorumları: 8 Şubat 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınız sizin yeni bir yönünüzü görmeye hazır olabilir. Başkalarının ilgilenmeyeceğini varsaydığınız için muhtemelen bazı kişisel tutkularınızı kendinize saklamış olsanız da, gerçeğin tamamı kesinlikle bu değil! Biraz karmaşık veya kafa karıştırıcı bir hobiyi açıklamaya çalışmak da sizi engelleyebilir, ancak iyi bir öğretmen olmak için her zamankinden daha donanımlısınız. Bu riski almak, ilişkilerinizi güçlendirmek için tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.
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