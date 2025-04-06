Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2025 Salı

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili İkizler, yönetici gezegenin Merkür, üç haftadan uzun süren geri hareketinin ardından bugün ileri dönüyor ve bu durum, Mart ortasından bu yana gecikme yaşayan projelerin ve girişimlerin önünü açabilir. Ancak bu değişim bugün gerçekleştiği için yeni planları hemen uygulamaya koymak için acele etme; kendine zaman tanı! Ayrıca Venüs'ün 12'sine kadar geri harekette olduğunu da unutma. Önümüzdeki gün ve haftalarda iş projelerinde ilerleme görebilir, özellikle arkadaşlar, iş arkadaşları, yöneticiler ya da ebeveynlerle iletişimlerinin açıldığını fark edebilirsin. Bu geri hareket süreci, arkadaşlık alanında başlamış ve ardından kariyer ve itibar evine geri çekilmişti. Bu yaşam alanlarına dair gecikmeler ve belirsizlikler, önümüzdeki günlerde çözülebilir ve yeni bilgiler ya da bakış açılarıyla konular netlik kazanabilir. Kariyer planları, hedef belirleme, statüyle ilgili meseleler ve arkadaşlıklar netleşmeye, ardından da ivme kazanmaya başlayabilir. Bugün bu dönüşüm yaşanırken, işleri ağırdan almak en iyisi.
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