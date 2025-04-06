Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2025 Salı

Gerilemekte olan Venüs bu sabah Satürn ile kavuşum yapıyor ve bu, özel bir ilişkiye veya projeye keyifli bir şekilde odaklanma zamanı olabilir. Sosyal düzeyde sorumlu ve sadık olmayı amaçlıyoruz. Para veya kaynak biriktirmek cazip ve tatmin edici olabilir. Bugün bir sorumluluğu veya bağlılığı yeniden değerlendiriyor olabiliriz. Aynı zamanda Venüs-Uranüs altmışlığına doğru ilerliyoruz ve gün ilerledikçe değişime ve çeşitliliğe kalbimizi açıyoruz. Merkür bugün duraklıyor ve 15 Mart'tan beri süren gerileme döngüsünün ardından ileri hareketine başlıyor. Bu değişim, iletişim ve karar alma konularında iyileşme potansiyeli getiriyor. Önümüzdeki haftalarda, Merkür gerilerken karşılaştığımız sorunlar düzelmeye başlayabilir. Beklediğimiz cevaplar gelebilir ve durmuş gibi görünen planlar ya da projeler yeniden ilerleyebilir. Ancak, bugün gerçekleşen bu değişim sırasında bilinçaltımıza anlaması zor enerjiler dolabilir; bu nedenle kritik kararlar almak için pek uygun bir zaman olmayabilir, çünkü düşünce tarzımız geçici olarak bulanık olabilir. Henüz net bir yargı zamanı değil çünkü tüm detaylara sahip değiliz. Yine de netlik geliyor ve işler ilerlemeye başlıyor.