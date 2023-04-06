Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2023 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Macera tutkunuz doymak bilmiyor. Risk almayı seviyorsunuz ancak bunun da bir sınırı olmalı. Ortak kararlar almanız gereken ve başkalarını da etkileyen durumlarda bu yönünüzü biraz bastırmaya çalışmalısınız aksi takdirde ilişkilerinizde sorunlar yaşamanız mümkün. Yavaş, bilinçli adımlar atarak, hedeflerinize zaten varacaksınız. Bu dönemde aceleci kararlar vermekten kaçının. Şüpheye düştüğünüzde, artıların ve eksilerin bir listesini yapın. Sezgisel ve mantıksal yönünüz arasında bir orta yol bulmak, sizin ve sevdiklerinizin iyiliği için doğru olanı yapmanızı sağlayacaktır.
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