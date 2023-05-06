Günlük burç yorumları: 8 Mayıs 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşılaştığınız fiziksel bir sorunla ilgili üzüntünüz sizi çok uzun süren bir araştırma arayışına götürüyor olabilir. Bulduğunuz ilk akla yatkın çözüme tutunabilseniz de, beklentilerinizi gerçekçi tutmaya çalışın; bu, umduğunuz çözüm olmayabilir. Bugün probleminizi kesin olarak çözmeseniz bile, en azından insan vücuduna ilişkin anlayışınızı artırmanız muhtemeldir. Kendi bedeninizi daha dikkatli dinleyerek en yararlı bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu dürtüleri not almanız gerekse de anın hararetinde mutlaka harekete geçmemelisiniz. Sırada bir değişikliğin dışında geri alınamayacak bir şeyse, üzerinde çokça düşünmeniz gerekir. Dünyadan uzaklaşın ve daha iyi hissedene kadar biraz sessizliğin tadını çıkarın.
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