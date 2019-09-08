Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (8 Eylül 2019 Pazar)

8 Eylül pazar günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Sabah, Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, akılda ve gerçeklikte iddialı durumlar sunacak. Yeni yollar keşfedeceğiz; yeni yöntemler test edeceğiz. Kariyerde olumlu gelişmeler sunabilir. Oğlak’taki Ay Başak’taki Mars ile açıda. Bu açı, irade, cesaret, ikna edilmiş hareketler, etkinlik, netlik, açık fikirlilik, maceracı ruh ve cömertlik verir. Oğlak’taki Ay, Satürn’le eşleşiyor. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir. Bu ne demek? Aklın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnkar, yaşamınızda odağınız olabilir, ancak nadiren olumlu bir şeydir. Şu anda olayları gerçekte olduğu gibi görmek için çok dikkatli olun. Her şeyin yoluna gireceğini iddia etmek, zorlu bir durumla başa çıkmak için doğru yol değildir.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş arkadaşlarınızdan biri bugün sizin için çok olumlu bir durum yaratacak ve bu üstüne üstlük bu kadar düşünceli olmasını hiç beklemediğiniz birinden geçecek. Bu kişi hakkındaki varsayımlarınızın yanlış olduğu ortaya çıkacak.

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