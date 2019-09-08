Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Sabah, Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, akılda ve gerçeklikte iddialı durumlar sunacak. Yeni yollar keşfedeceğiz; yeni yöntemler test edeceğiz. Kariyerde olumlu gelişmeler sunabilir. Oğlak’taki Ay Başak’taki Mars ile açıda. Bu açı, irade, cesaret, ikna edilmiş hareketler, etkinlik, netlik, açık fikirlilik, maceracı ruh ve cömertlik verir. Oğlak’taki Ay, Satürn’le eşleşiyor. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir. Bu ne demek? Aklın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir.