8 Ekim salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
08 Ekim 2019 Salı
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Terazi’deki Güneş Balık’taki Ay ile açı yapacak. Bu şanslı takımyıldız genel olarak servet getirir. Ebeveyn bakımı ve ilişki ile ilgili ahenkli beraberlik ortaya çıkacak. Kova’daki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Uzun süredir elinizi süremediğiniz bazı ev işlerini bitirmenize yardımcı olacak beklenmedik bir enerji patlaması yaşayacaksınız. Bu enerjiden faydalanın.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir taraftan eğlenmek istiyorsunuz, ama bir taraftan da hiç enerjiniz olmadığını hissediyorsunuz. Birinde karar kılın ve oradan devam edin. Sürekli ikilemde olmak da sizi yorabilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinizde liderlik rolü üstlenmeniz istenebilir ve yakında kariyerinizde ilerleme sağlayabilirsiniz.Hala birtakım engeller olsa da, iş yerinde olumlu haberler alabileceğinize dair iyimser işaretler var.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer bekarsanız, dışarı çıkmak size sürprizler getirebilir. Bir süredir eğlenmeyi unuttunuz, kendinize eğlenme hakkını tanıyın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün bazı beklentilerinizi veya değerlerinizi zorlayan fikirlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sizi zorlayan insanlara ters cevap vermeyin. Kendinizi savunmak geri tepebilir.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sıradışı fırsatlar için gözünüzü açık tutun. Bugün bir aile üyesinden, bir tavsiye ve yardım alacaksınız. Bu da sizi daha önce hiç düşünmediğini bir noktaya taşıyacak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu an halledeceğiniz çok fazla evrak işiniz var, bir kısmı sinir bozucu ve zorlu olacak, ancak kariyer hedefleriniz üzerinde olumlu bir etkiye sahip olma potansiyeli var.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tasarruf, borç yükü veya yatırımlarınızda bazı değişiklikler yapmak için istekli olacaksınız. Hesaplamalarınıza dikkat edin. Mali sorunlarınız bu aralar artabilir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyeriniz veya sosyal durumunuzla ilgili bugün bir zorluk yaşanabilir. İşlerin istediğiniz kadar hızlı ilerlememesi konusunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün üst üste sıkıntılar yaşayacaksınız. Ancak ilginç bir şekilde aksilikler büyük bir nimet olabilir, çünkü daha sonra sizi hiç düşünmediğiniz bir yola soktuklarını göreceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bekarsanız, biriyle tanışma olasılığınız olabilir. Bir birlikteliğiniz varsa, romantik bir gün planlayabilirsiniz. Uzun süredir yapmadığınız bir şeyi sevdiğiniz kişiyle yapabilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün biriyle beraberlik içindeyseniz, ilişkinizle ilgili detaylı bir konuşma yapabilirsiniz. Karşılıklı olarak ilişkinizin beklentilerini konuşacaksınız. İlişkinizi ve bağınızı büyütecek bir konuşma olacak.
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