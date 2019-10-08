Terazi’deki Güneş Balık’taki Ay ile açı yapacak. Bu şanslı takımyıldız genel olarak servet getirir. Ebeveyn bakımı ve ilişki ile ilgili ahenkli beraberlik ortaya çıkacak. Kova’daki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.