Günlük burç yorumları! (8 Ekim 2019 Salı)

8 Ekim salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Terazi’deki Güneş Balık’taki Ay ile açı yapacak. Bu şanslı takımyıldız genel olarak servet getirir. Ebeveyn bakımı ve ilişki ile ilgili ahenkli beraberlik ortaya çıkacak. Kova’daki Ay Yay’daki Jüpiter ile açı yapıyor. Bu yararlı bir takımyıldızı temsil eder. Sosyal ve maddi başarı için iyi bir takımyıldızdır. Hayata karşı olumlu bir tutum göstereceksiniz ve popülerliğin tadını çıkarabilirsiniz. Cömert durumlar gerçekleşiyor. Bu durum ayrıca, iyimserliği ve çekiciliği yansıtıyor.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Uzun süredir elinizi süremediğiniz bazı ev işlerini bitirmenize yardımcı olacak beklenmedik bir enerji patlaması yaşayacaksınız. Bu enerjiden faydalanın.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir taraftan eğlenmek istiyorsunuz, ama bir taraftan da hiç enerjiniz olmadığını hissediyorsunuz. Birinde karar kılın ve oradan devam edin. Sürekli ikilemde olmak da sizi yorabilir.

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