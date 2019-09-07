Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (7 Eylül 2019 Cumartesi)

7 Eylül cumartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Başak’taki Venüs, Oğlak’taki Plüton’la 120 derecelik açı yapıyor. Bu iki gün sürecek. Venüs ve Pluto arasındaki açı, ateşli ve tutkulu bir arzu sunuyor. Aşık olduğun için kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Temaslar kuruluyor: dostluk ve bağlantılar köprü oluyor… Bu takımyıldız, aynı zamanda kariyeriniz için iyi bir şanstır. Başak’taki Merkür Balık’taki Neptün’le açı yapıyor. Bu açı, karşılaşılan zorlukları destekler ve daha yüksek bir eğitim seviyesinde kişisel gelişim olanakları yaratır. Sanatsal güç ve yaratıcılık sunar - diğer yandan, hayal gücünüzü çalıştırmanızı sağlar. Düşünceleriniz, olağanüstü bir sezgi ve kararlılık birleşimi tarafından yönlendirilir. Ay Oğlak burcuna geçecek. Ay Oğlak burcunda olduğunda biz ciddiyiz, odaklıyız ve kararlı oluruz. Üstün hedeflere yaklaşmamız kolaylaşır. Bu da eğlence ve zevk için daha az zaman demek.

  • 2
    13

    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün yeni başlangıçlar için harika bir gün! Yeşil ışık ne zaman yanacak diye beklemeyin, adım atın. İlk önce kendiniz hareket edin; sonradan çevrenizdekilerin de desteğini göreceksiniz.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, özellikle hayatınızda otorite pozisyonları olan insanlar etrafında davranışlarınızı kontrol edin. Çevrenizdeki kişilerin de kararlarda söz almasına izin verin. Diğer türlü dışlanmış hissedebilirler.

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