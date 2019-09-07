Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Başak’taki Venüs, Oğlak’taki Plüton’la 120 derecelik açı yapıyor. Bu iki gün sürecek. Venüs ve Pluto arasındaki açı, ateşli ve tutkulu bir arzu sunuyor. Aşık olduğun için kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Temaslar kuruluyor: dostluk ve bağlantılar köprü oluyor… Bu takımyıldız, aynı zamanda kariyeriniz için iyi bir şanstır. Başak’taki Merkür Balık’taki Neptün’le açı yapıyor. Bu açı, karşılaşılan zorlukları destekler ve daha yüksek bir eğitim seviyesinde kişisel gelişim olanakları yaratır. Sanatsal güç ve yaratıcılık sunar - diğer yandan, hayal gücünüzü çalıştırmanızı sağlar. Düşünceleriniz, olağanüstü bir sezgi ve kararlılık birleşimi tarafından yönlendirilir. Ay Oğlak burcuna geçecek. Ay Oğlak burcunda olduğunda biz ciddiyiz, odaklıyız ve kararlı oluruz. Üstün hedeflere yaklaşmamız kolaylaşır. Bu da eğlence ve zevk için daha az zaman demek.