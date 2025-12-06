Merkür bu sabah Jüpiter ile üçgen açı yapıyor ve farklı fikirlere ile olasılıklara açığız. Bu açı ilk olarak 24 Ekim'de gerçekleşmişti, ancak Merkür daha sonra retroya dönerek 22 Kasım'da yeniden bu açıyı yaptı. Şimdi Merkür direkt hareketteyken bu açının son kesinleşmesi yaşanıyor ve Ekim sonlarında oluşan fikirlerle ilgili sorunları çözebilir veya daha net bir anlayışa varabiliriz. Artık bazı yardımcı sonuçlara ulaşıyoruz ya da bilgi akışı açılıyor ve bu da bir karar vermemizi sağlıyor. Bu transit iyimserliğimizi ve inancımızı güçlendiriyor. Konuşmalar yoluyla olumlu bir bakış açısı edinebilir ve geleceğe dair umut veya güven hissi yaşayabiliriz. Geniş perspektiften düşünmek bize fayda sağlar. Projelerimize ve deneyimlerimize ekstra anlam arıyoruz. Fikirlerimiz büyük, niyetlerimiz ise yüce. Şu sıralar iyi haberler veya teklifler alabiliriz. Merakımız uyanıyor. Ay günü Yengeç burcunda geçiriyor ve rahatlık, tanıdıklık ve aidiyet hissi arıyoruz. Duygularımız derinleşiyor; bu da bizi motive eden şeylerle bağlantı kurmak için uygun bir zaman yaratıyor.

Bugün ilerleyen saatlerde, Venüs ile Şiron arasındaki küçük zorlu açı nedeniyle sosyal anlamda kısa süreli bir uyumsuzluk hissedebiliriz. Duygusal olarak mesafeli durmaya meyilliyiz ve ilişkilerimizde benzerlikler yerine farklılıklara odaklanabiliriz.