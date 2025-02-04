Günlük burç yorumları: 6 Şubat 2025 Perşembe

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, Venüs, şimdi iletişim alanınızda bir misafir ve bu transit genellikle bir ay sürebilirken, bu döngü oldukça daha uzun sürecek: şu andan 27 Mart'a kadar ve sonra 30 Nisan'dan 6 Haziran'a kadar. Bu döngüde daha neşeli ve nazik bir şekilde iletişim kurma eğilimindesiniz ve sosyalleşme isteğiniz, ilişkilerinizde sözlü uyum ihtiyacınız öne çıkıyor. Sizi ilgilendiren konuları konuşmaktan keyif alıyorsunuz ve fikir alışverişine büyük değer veriyorsunuz. Bu döngüde sosyal hayatınızda bazı iyi duyurular, davetler ve artan kolaylıklar olabilir. Bu transit, sıcak bağlantıları ve iletişimi teşvik eder, ayrıca kişisel ilgi alanlarınız ve çalışmalar ya da ulaşımda daha fazla keyif almanızı ve fayda sağlamanızı sağlar. İletişim ekipmanlarınızı, telefonlarınızı, cihazlarınızı ve hatta araçlarınızı yükseltmek veya seyahat etmeyi ve bağlantı kurmayı daha erişilebilir ve daha keyifli hale getirmek için yeni yollar bulmak için iyi bir zamandır. İletişimler daha düzgün ve sıcak akacaktır. Ancak, önümüzdeki haftalarda başlatacağınız bazı projelerin, Venüs Mart başında geri hareket ettiğinde gözden geçirilmesi gerekebilir. Bugün ise tanıdık ortamlar ve insanlarla vakit geçirmeyi tercih ediyorsunuz.