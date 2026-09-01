Mars bu sabah Satürn'le kare açı yaparken, Merkür de Satürn'le 150 derecelik (quincunx) açı oluşturuyor. Arzularımızın peşinden gitmemizin önünde engeller belirebilir ya da kendimizi ortaya koymakta zorlandığımızı hissedebiliriz. Zihinsel kaygılar, sağlıklı ve pratik seçimler yapmamızı güçleştirebilir. Yavaşlamak, bazı ayarlamalar ve düzenlemeler yapmak için uygun bir zamandayız; çünkü ilerlemek için fazla zorladığımızda dirençle karşılaşabiliriz. Görevleri tamamlamak için normalden daha fazla çaba göstermemiz gerekiyormuş gibi gelebilir. Onaylanmamakla karşılaşabilir ya da özgüvenimizde bir düşüş yaşayabiliriz. Bu nedenle sabrımıza başvurmalı ve dayanıklılığımızı geliştirmeliyiz. İlerlemekten çok, mevcut olanı korumak ve sürdürmek için daha uygun bir zaman. Sınırlarımızı fark etmek ve hızımızı buna göre ayarlamak kilit önem taşıyor. Enerjimizi işlerin daha akıcı ilerleyeceği zamanlara saklamaya karar verebiliriz. Hatta şüpheler, hareketlerimizi ve girişimlerimizi yavaşlatabilir. Yine de ne kadar can sıkıcı olursa olsun, sürekli ilerlemeye çalışmaya ara verip hedeflerimizi yeniden gözden geçirmek bizim yararımıza olabilir. Gün ilerledikçe daha fazla kesinlik ve netlik kazanıyoruz. Merkür, Mars'la altmışlık açı yaparak duyularımızı harekete geçiriyor. Bu etki açık sözlü, doğrudan ve kendini ifade etmeye oldukça istekli! Jüpiter de bu açının orta noktasında bulunuyor. Hareketli tartışmaların ve/veya canlı düşüncelerin öne çıktığı bir dönem olabilir. Öğrenmek, öğretmek, tartışmak ve fikirlerimizi eyleme geçirmek istiyoruz. Konuşmalarımız coşkulu; ilgi alanlarımız ve keşiflerimiz bizi heyecanlandırıyor ve bu heyecanımız başkalarına da olumlu bir şekilde yansıyor. Son derece uyanık, becerikliyiz ve çevremizde olup bitenlerin farkındayız; ancak zaman zaman biraz fazla kendimize odaklanabiliriz. Ayrıca Güneş-Plüton biquintile açısının da desteğini alıyoruz. Daha stratejik yaklaşımlar benimsiyor, sorunları çözerken yaratıcılığımızı daha fazla kullanıyoruz. En kolay çözümlere yönelmek yerine yenilikçi çözümleri tercih ediyoruz.