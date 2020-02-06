YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ağır iş yükünüzle baş edebilmenizin en iyi yollarından biri yaklaşan tatilinizi düşünmek olmalı. Bir yandan işlerinizi hafifletirken diğer bir taraftan da tatilde günlerinizi nasıl geçireceğinizi hayal edebilirsiniz.