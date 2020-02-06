6 Şubat perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
06 Şubat 2020 Perşembe
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Derinlerde olan ve kafanızın karışmasına sebep olan hisleriniz bugün ortaya çıkabilir. Bu hisleri tamamen göz ardı etmeseniz bile üstüne fazla kafa yormamanızda da fayda olacaktır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayat tarzınızın diğer insanlarınkinden daha farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Kendinizi garip hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Bu hayatı seçme sebeplerinizi hatırlamalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi işinize adama fikri bugün sizi motive edebilir. Tamamlamadığınız işleri bitirdikten sonra güzel bir mekanda akşam yemeği için rezervasyon yapabilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Acele etmeden hareket ettiğinizden emin olmalısınız. Ayrıca yaptığınız işe biraz eğlence katmanızda da hiçbir sorun olmayacaktır. Biraz neşelenin!
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ağır iş yükünüzle baş edebilmenizin en iyi yollarından biri yaklaşan tatilinizi düşünmek olmalı. Bir yandan işlerinizi hafifletirken diğer bir taraftan da tatilde günlerinizi nasıl geçireceğinizi hayal edebilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geleneksel değerlere bağlı olan biri olmanız sizden farklı değer yargılarına sahip insanları yargılayabileceğiniz anlama gelmez. Bu şekilde davranıyor olmanız arkadaşlarınızı sizden uzaklaştıracaktır, dikkat edin.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tavsiye almak isteyen arkadaşlarınızın bugün çalacağı ilk kapı sizinki olacak. Onlara yardımcı olurken hayatlarına çok fazla müdahale etmediğinizden de emin olmalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Canınızı sıkacak işlerle uğraşmak sizi boğuyor olabilir. Hepsini aynı anda bitirmeye çalışmak yerine adım adım ilerlemelisiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız işlere sınırlamalar ve kurallar koyulması özgür ruhunuzu biraz zedeliyor olabilir. Kendi bildiğiniz şekilde çalıştığınızda daha iyi işler çıkarıyor olabilirsiniz ancak bu durumda sadece kurallara uyarak ilerlemeye çalışın.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi neşeli ve yüksek enerjili hissedeceğiniz bir gün. Bu enerjiyi etrafınıza da yayıp morali bozuk insanları da yükseltmeyi ihmal etmeyin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Elinizdeki kaynakların işinizi bitirmek için yetersiz olduğunu düşünüyorsanız yardım almak iyi bir seçenek olabilir. Bu konuda işinin ehli kimse ona danışın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün çok meşgul olduğunuzdan zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Bu durumun sizi üzmesine izin vermeyin ve akşam eve döndüğünüzde sizi bekleyen ailenizi düşünün.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Farklı olmak ve sivrilmek için biraz cesarete ihtiyacınız var. Yeteneklerinizi keşfedin ve bunu diğer insanlarla paylaşmaktan asla çekinmeyin.
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