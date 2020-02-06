Günlük burç yorumları! (6 Şubat 2020 Perşembe)

6 Şubat perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Derinlerde olan ve kafanızın karışmasına sebep olan hisleriniz bugün ortaya çıkabilir. Bu hisleri tamamen göz ardı etmeseniz bile üstüne fazla kafa yormamanızda da fayda olacaktır.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayat tarzınızın diğer insanlarınkinden daha farklı olduğunu fark edebilirsiniz. Kendinizi garip hissetmeniz için hiçbir sebep yok. Bu hayatı seçme sebeplerinizi hatırlamalısınız.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi işinize adama fikri bugün sizi motive edebilir. Tamamlamadığınız işleri bitirdikten sonra güzel bir mekanda akşam yemeği için rezervasyon yapabilirsiniz.

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