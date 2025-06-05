Günlük burç yorumları: 6 Haziran 2025 Cuma

Merkür bugün Mars ile altmışlık açı yapıyor ve bu da duyularımızı heyecanlandırıyor. Bu etki açık sözlü ve doğrudan! Hareketli tartışmaların veya düşüncelerin zamanı olabilir. Öğrenmek, öğretmek, tartışmak ve fikirlerimizle bir şeyler yapmak istiyoruz. Sohbetlerimizde coşku, ilgi alanlarımız ve keşiflerimiz konusunda heyecan var. Olağanüstü derecede uyanık, becerikli ve farkındayız, ancak biraz benmerkezci olabiliriz. Terazi burcundaki Ay, İkizler burcundaki Güneş ile uyum içinde ve bu da bizi iş birliğine açık ve idealist yapıyor; birbirimize ya da fikirlerimize ve planlarımıza kolayca bağlanıyoruz. Ancak Merkür'ün Ay Düğümleri ile kare açı yapması nedeniyle, aşırı düşünme, gereğinden fazla açıklama yapma veya analiz etme eğilimi olabilir; ki bu da ulaşmaya çalıştığımız hedeflerle çelişebilir. Bu durum günün ilerleyen saatlerinde dengesiz kararlara yol açabilir. Ayrıca yanıltıcı iletişim, büyümeyi, gelişimi ve yön bulmayı engelleyebilir. Aynı anda çok fazla işi idare etmeye çalışmak da bize zarar verebilir.