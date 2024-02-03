Günlük burç yorumları: 5 Şubat 2024 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün zihinsel enerjiniz oldukça güçlü. Dikkate değer tartışmalar, keşifler veya büyük açıklamalar olabilir. Aynı zamanda duygularınızı öğrenmek ve fikirlerinizi veya yaratımlarınızı başkalarıyla paylaşmak için de güzel bir gün. Birbirinizi dinledikçe ve destekledikçe ilişkiler güzel bir ivme kazanabilir. Yine de, insanlar normalden daha hassas olduğundan, bu noktaya gelmenin bazı dersleri veya iniş çıkışları olabilir. Başkalarının, özellikle de partnerinizin ban telinize basması çok kolaydır. Neyse ki, bugün onlardan kaçmak yerine zayıf noktalarınızı ele almaya hazırsınız.
Facebook Yorumları