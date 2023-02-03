Günlük burç yorumları: 5 Şubat 2023 Pazar

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir profesyonel fırsat, aradığınız finansal güvenceyi sağlayabilir. Buna rağmen, arkadaşlarınızın hoşlanmadığı bir şey olabilir. Sattığınızı ve çok fazla özgürlüğü feda ettiğinizi düşünebilirler. Yargıları muhtemelen sinir bozucu olsa da, insanların gerçekten bilmesi gerekenden daha fazla ayrıntı paylaşarak sorunu körüklüyor olabilirsiniz. Değişiklik hakkında dahili olarak çelişki içindeyseniz, başkaları bunu tavsiyede bulunma daveti olarak görebilir. Bazen bazı şeyleri kendinize saklamanızda sorun yoktur!
Facebook Yorumları