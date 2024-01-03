Günlük burç yorumları: 5 Ocak 2024 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, şimdi evle ilgili projelere veya aile etkinliklerine daha fazla enerji harcayacaksınız. Bu, kendinizi koruduğunuz bir dönem olabileceği gibi, aynı zamanda sevdiklerinizi savunduğunuz veya özellikle aktif olarak onlarla ilgilendiğiniz bir dönem de olabilir. Bazı durumlarda ev tadilatları, diğerlerinde ise aile aktiviteleri veya ev içinde ve çevresinde artan aktivite odak noktasıdır. Bazen arzularınızın peşinden gitmek veya kendinizi savunmak söz konusu olduğunda engellenmiş hissedebilirsiniz ve bu, hayatınızın sorumluluğunu üstlenmek için iyi bir zaman olabilir.
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