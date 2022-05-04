Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022 Perşembe)

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mevcut iş durumunuzdaki olumlu gelişmeler, ev yaşamınızda uzun zamandır istediğiniz bir değişikliği hayata getirmenize yardımcı olabilir. İşiniz konusunda kendinizi güvende hissettiğinizde, kök salma veya daha rahat bir yere taşınma konusunda kendinize güvenebilirsiniz ancak her iki durumda da, artık sizi durdurmak için bir bahaneniz yok. Sürekli bahsettiğiniz ev içi değişimin hala gerçekleşme şansı yoksa, her şeyi olduğu gibi tutmak için gerçek nedenleriniz olduğunu kabul etmek özgürleştirici olabilir.
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