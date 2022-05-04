Günlük burç yorumları (5 Mayıs 2022 Perşembe)

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Uzun süreli bir işbirliği doruk noktasına ulaşıyor olabilir. Bir süredir başka biriyle sorumluluk paylaşıyor olabilirsiniz, ancak belki de anlaşmada her zaman tam olarak eşit olmayan bir şey vardı. Güç dengesi artık değişebilir ve bu da yetkiden adil payınızı almanıza olanak tanır. Bazı dönüm noktalarını ertelemek artık iyi bir fikir değildir. Karmaşık seçimler içerse bile sizin için çalışan bir hayat kurmalısınız.