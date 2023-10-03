Günlük burç yorumları: 5 Ekim 2023 Perşembe

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinize biraz zaman ayırmak bugün son derece zor olabilir. Dış dünyayı görmezden gelmek neredeyse imkansız olacağından, dikkatinizi çekmek için uğraşan insanlara karşılık verip onlarla sosyalleşmeniz daha iyi olur. Önümüzdeki günlerde umutsuzca istediğiniz yalnız zamanı bulmak için bolca zamanınız olacak. Şimdilik, eski arkadaşlarınızla attığınız kahkahaların tadını çıkarın. Yeni bir güne başlarken daha keskin fikirlerinizi kendinize saklamak akıllıca olabilir, çünkü daha az maceracı olanlar, sizin "yapabilirim" tavrınız karşısında şok olacak ve olumsuz duygularını size yansıtacaklardır. Yolunuzdaki engelleri elinizden geldiğince yok edin. Gizlilik bir güçtür.
Facebook Yorumları