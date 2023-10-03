Günlük burç yorumları: 5 Ekim 2023 Perşembe

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Çok iyi tanımadığınız biri, diğer insanların karşı çıkabileceği bir fikir önerebilir ancak siz bunda bir çeşit fırsat görüyorsunuz. Enerjinizi bunu gerçekleştirmek için kullanın ve bu kişiye sonuna kadar arkasında olduğunuzu hissettirin. Artık hiçbir şeyi yarım bırakamazsınız. Enerjinizi tamamen olaylara vermelisiniz. Şu anda arzuladığınız heyecanı ve başarıyı kendinize vermenin tek yolu risktir. Gün, sizi biraz tedirgin ediyor gibi görünüyor ama gerçekten endişelenecek bu kadar çok şey var mı? Sizi gözetleyen ve koruyan daha yüksek bir güç var, sizi her zaman doğru yöne yönlendireceğine inanın.