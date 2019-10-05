Oğlak’taki Ay, Yengeç’teki Merkür’le açıda. Öğrenme yeteneği, iletişimsel beceriler ve ustalık açığa çıkacak. Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, sunacak. Yeni yollar keşfedeceksiniz. Yarım ay Oğlak’ta. Bu takımyıldız, kariyer, aile hayatı ve karşı cinsle ilişkilerde zorluklar ortaya koymaktadır. Oğlak’taki Ay, Satürn’le eşleşiyor. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir. Bu ne demek? Aklın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir.