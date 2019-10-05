Günlük burç yorumları! (5 Ekim 2019 Cumartesi)

5 Ekim cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Oğlak’taki Ay, Yengeç’teki Merkür’le açıda. Öğrenme yeteneği, iletişimsel beceriler ve ustalık açığa çıkacak.  Ay ve Uranüs arasındaki açı, yüksek farkındalık, ikna gücü, sunacak. Yeni yollar keşfedeceksiniz.  Yarım ay Oğlak’ta. Bu takımyıldız, kariyer, aile hayatı ve karşı cinsle ilişkilerde zorluklar ortaya koymaktadır.  Oğlak’taki Ay, Satürn’le eşleşiyor. Bu birleşme kısıtlamaları ve çekinceleri gösterebilir. Bu ne demek? Aklın durumu melankolik ve sağlığımız zayıf olabilir. Belki de şu anki durumdan memnun olmadığınızı hissediyorsunuz. İlişkiler içinde engellemeler ve tereddütler beklenir. Anlaşmalar ve boşanma olabilir. 

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Bugün daha önce gündeminizde olmayan bir görev karşınıza çıkacak. İlk başta isteksiz olabilirsiniz, ancak ödüller risklerden daha ağır basacak. O yüzden reddetmeyin. 

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Alışveriş çılgınlığına kapılabileceğiniz bir gün. İyi bir fiyat yakaladığınız için gördüğünüz ürüne atlamak isteyebilirsiniz, ama gerçekten onlardan faydalanacak mısınız? İyi düşünün ve öyle karar verin. 

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