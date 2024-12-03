Günlük burç yorumları: 5 Aralık 2024 Perşembe

Retro halindeki Merkür, bugün erken saatlerde Jüpiter ile karşıt açı yapacak ve keşfetmek, yaratmak, sorunlara yeni çözümler üretmek ve kendimizi özgürce ifade etmek için alana ihtiyacımız olacak. Ancak, büyütme yapma veya ana noktayı kaçırma eğilimimiz olabilir. Anlam arayışında abartma veya aşırı tahmin yapma eğilimimize dikkat etmek en iyisidir. Güneş, sabah geç saatlerde Satürn ile kare açı yapacak, bu yüzden engeller ve zorluklarla karşılaşabiliriz. Kendimizi küçümsenmiş, tanınmamış, şanssız veya ödüllendirilmemiş hissedebiliriz! Belki de en önemlisi, kendimiz, başkalarımız ve durumlar için ulaşılabilir olmayan standartlar koymaktan kaçınmalıyız.

Dinlenmeye olan bağlılığımız, bir macera isteğiyle geçici olarak çelişebilir. Engellerle karşılaşabiliriz, ancak bu durum bize onları aşma yeteneğimizi fark etme fırsatı verir. Bu, gerçeği veya bir durumun pratik yönünü görmek ve daha fazla sorumluluk almak için iyi bir zaman olabilir. Ayrıca, Venüs-Neptün sekstili etkisi devrede, bu da etkileşimlerimizi yumuşatır. Bu etkiyle, insanlarda ve durumlarda en iyisini görmek isteriz. Birbirimize daha nazik ve duyarlı bir şekilde yaklaşma eğilimindeyiz. İlişkilerimizin manevi boyutlarını görüyoruz ve başkalarına daha fazla şefkatle yaklaşmayı amaçlıyoruz. Bu etki, açılmamızı ve sevgi dolu duyguları kucaklamamızı teşvik eder. Ayrıca, duygularımızdan yeterince uzaklaşarak daha az sahiplenici olmamıza yardımcı olur. Akşam saatlerinde, Venüs ile hizalanan Oğlak Ayı bu enerjiyi pekiştiriyor ve diplomasi, hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor.