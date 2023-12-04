Günlük burç yorumları: 5 Aralık 2023 Salı

Bugün derinlere dalın! Sığ sularda kalmak size hiçbir şey kazandırmayacak. Bu, normal sınırlarınızın ötesine geçeceğiniz bir gün. Yaptığınız her şeye büyük bir duygusallık eşlik etse de bu durmanız için bir sebep olmak zorunda değil. Bu yoğun duygular aynı zamanda tutkunuzu körükleyen bir heyecan olarak da kullanılabilir. Her zaman olduğu gibi ilk adımı atmak belki zor olabilir ancak bir kez yola çıktığınızda yavaşlamak bile istemeyeceksiniz. Kolları sıvayın ve şansın sizden yana olacağına güvenin!