Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Terazi’deki Ay Aslan’daki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır. Aslan’daki Güneş Terazi’deki Ay ile açıda. İletişim, dengelenir. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında hiçbir fark yoktur. İyi takım çalışması ortaya çıkar. Dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Bu zaman dilimini kullanın!