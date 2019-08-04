Yıldızınız bugün ne söylüyor?

5 Ağustos Pazartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
05 Ağustos 2019 Pazartesi
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Terazi’deki Ay Aslan’daki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır. Aslan’daki Güneş Terazi’deki Ay ile açıda. İletişim, dengelenir. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında hiçbir fark yoktur. İyi takım çalışması ortaya çıkar. Dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Bu zaman dilimini kullanın!
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi çekici hissedersiniz ve baştan çıkarıcı tavrınızı, diğerlerini sohbete sokma şeklinizle ortaya çıkarırsınız. Sizin için en önemli olan insanlardan hayranlıkla onay alıyorsunuz.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizle barışıksınız. Arkadaşlarınız ve aileniz bunu fark edip, çok olumlu tepki verecekler. Aileniz ve arkadaşlarınızla hayattan zevk almanın ve birlikte boş zaman etkinlikleri planlamanın zamanı geldi.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bedeniniz ve zihniniz özellikle dengeli. Uzun zamandır beklenen planları yerine getirmek için gereken enerjiye sahipsiniz. Yeni bir güç rezervi kazanmak ve dayanıklılığınızı geliştirmek için bu fırsatı kullanın
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla ilgili beklenmedik ve değişikliklikler veya mücadele alanları görünüyor. Normalden çok daha duygusal olabilirsiniz. Bu nedenle de adalet duygunuzu kaybedebilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Derin bir nefes alın ve ani kararlar almaktan kaçının. Ani her kararınız sonra size dönüp sizi bulabilir. İleride olabilecek zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gününüzü bölen telefon konuşmaları ve mesajlar olacak. Bilgisayarda problemler olabilir. Aman çalışmalarınızı yedeklemeyi unutmayın.Sakin olun ve üstünüze o kadar gitmeyin.
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13
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz dışarıya çıkıp eğlenmeye ihtiyacınız var, bunun için de arkadaşlarınızdan destek almanın tam zamanı! Uzun süredir eğlenmeyi erteliyorsunuz, biraz rahatlamanın size faydası olacak, inanın!
9
13
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde her yerde ve hiçbir yerde değilsiniz. Bu nedenle, kendinize karşı dürüst olun ve neyin yanlış gittiğini ve ikinizin nerede başlayıp nerede bittiğini açık bir şekilde düşünün!
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınıza tatsızlık hissetmek zorunda kalacaksınız, sık sık garip çatışmalara karşı durmanız isteniyor. Size büyük acı veren bazı kararlar alınabilir. Bu aşamayı içsel gelişim için bir şans olarak görmeye çalışın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çalışmanız özellikle sert bir şekilde eleştiriliyorsa, harekete geçme zamanı. Hemen, durumunuzu iyileştirmek ve olağanüstü görevleri yerine getirmek için kapsamlı bir plan geliştirin.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Planlarınız hakkında fazla tereddüt etmeyin, başkalarının neyi başarmaya çalıştığınızın farkında olun ve onlardan değerli ipuçları ve destek alacaksınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finans ile ilgili olarak, bugün bazı hoş olmayan deneyimler yaşayabilir ve kendi zayıf yönlerinizi farketmek zorunda kalabilirsiniz. Diğerleri aynada kendinize bakmanızı sağladığında güçlü olun, olumlu bir öğrenme deneyimi olabilir.
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