Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (5 Ağustos 2019 Pazartesi)

5 Ağustos Pazartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Terazi’deki Ay Aslan’daki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır. Aslan’daki Güneş Terazi’deki Ay ile açıda. İletişim, dengelenir. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında hiçbir fark yoktur. İyi takım çalışması ortaya çıkar. Dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Bu zaman dilimini kullanın!

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi çekici hissedersiniz ve baştan çıkarıcı tavrınızı, diğerlerini sohbete sokma şeklinizle ortaya çıkarırsınız. Sizin için en önemli olan insanlardan hayranlıkla onay alıyorsunuz.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizle barışıksınız. Arkadaşlarınız ve aileniz bunu fark edip, çok olumlu tepki verecekler. Aileniz ve arkadaşlarınızla hayattan zevk almanın ve birlikte boş zaman etkinlikleri planlamanın zamanı geldi.

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