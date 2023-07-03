Günlük burç yorumları: 4 Temmuz 2023 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olmak istediğiniz kişiye doğru adımları atıyorsunuz sevgili Terazi. O kişinin kim olduğundan hala tam olarak emin olamasanız da belki başka birinden, bir sanat eserinden, hatta anlamlı bir alıntıdan esinlenerek, bugün onun kim olabileceğine dair daha güçlü bir sezgiye sahipsiniz. Geçmişteki benliğinizi geride bırakmaktan korkmanıza gerek yok, çünkü bir zamanlar olduğunuz kişinin her zaman sizin bir parçanız olacağını bilseniz de öz kimliğinizi yükseltmeye hazırsınız. Kim olduğunuzu keşfetmekten korkmayın. Bugün ayrıca bir barış elçisi vazifesi de üstlenebilirsiniz. Aile içerisinde veya yakın çevredeki bir anlaşmazlıkta aranan ve işleri yola koyan isim siz olacaksınız.
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