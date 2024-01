Doğru aydınlatma tercih edin

Her alan için, özellikle de küçük bir alanlar için uygun aydınlatma şarttır. Girişinize tavandan bir ışıkla aydınlatabileceğiniz gibi daha yumuşak ve daha fazla aydınlık için masa lambaları veya zemin lambaları da kullanabilirsiniz.

Referanslar:

Eve Smallman. "How to decorate a small entryway, according to design experts". Şuradan alındı: https://www.realhomes.com/design/how-to-decorate-a-small-entryway (23.10.2023).