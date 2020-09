El yazısı ile not almanın faydaları

Kimileri defterlerinden ve kalemlerinden asla vaz geçmedi, kimileriyse birkaç yıldır yazı yazmak için sadece klavye kullandı. Seçici olsanız da olmasanız da, yazmak için kullandığımız araçların aynı zamanda beynimiz için de araçlar olduğunu bilin. El yazısı notlar, somutlaşmış bilişi şifrelemek için güçlü bir araçtır ve dolayısıyla beynin bilgiyi alma kapasitesini destekler. Dahası, elle not aldığınızda, elleriniz sağlam bir harici bellek deposu meydana getirir: Defterinizi.

Elle not almak bir kazan-kazan yöntemidir ve her öğrencinin bilişsel araç setine dahildir. Etkili bir şekilde elle not almayı öğrenmek ve not alma pratiğini temel bir öğrenme ve çalışma aracı olarak nasıl kullanabileceğimizi öğrenmek 3. veya 4. sınıfta bile başlayabilir, ancak başlamak için hiçbir zaman çok geç değildir.

Günlük işleyişin dijital iletişimi içerdiği dijital bir çağda yaşıyoruz. Klavye ile yazmak de önemli bir beceridir ve dijital iletişim araçları da zamanla elbette gelişmeye ve hayatımızda yer etmeye devam edecektir. Ancak klavye ile yazmak, beynimize kalem ve kağıt arasındaki temasın sağladığı dokunsal geribildirimi sağlamaz. Kalemle yazmak, el-beyin kompleksinde nöro-devreler yaratmanın anahtarıdır.

İşleme avantajı

Dizüstü bilgisayarınız daha hızlı ve daha verimli görünse de, kağıt ciltli bir defter ve (tercih ettiğiniz herhangi bir tür) kalemi hazır bulundurmak için de iyi nedenleriniz var. Araştırmacılar, klavyeyle not almanın, bilgi işlemeyi içermeyen bir şekilde kelimesi kelimesine notlar almayı içerdiğini keşfettiler ve bu nedenle buna "üretken olmayan" not alma adını verdiler. Buna karşılık elle not almak, özetlemeyi, başka sözcüklerle ifade etmeyi, düzenlemeyi, kavram ve kelime haritalamada bilişsel katılımı içerir - kısacası, daha derin anlayışa götüren bilgiyi manipüle etmeyi ve dönüştürmeyi destekler. Not almak, notlar yaratmaya dönüşür: Daha sonra düşünmek, anlamak veya sınıf arkadaşlarıyla karşılaştırmak için notların paylaşılması da anlam oluşturmaya aktif katılımdır. Bu, kişinin kendi işlemesini konuşma yoluyla daha da pekiştirebileceğinden, etkili bir çalışma stratejisi haline gelir.

Not almanın bilişsel yönü

İyi bir şekilde not almak, elin akıcılığına bağlıdır. Bu da okunabilirlik ve hızın birleşimi anlamına gelir. Bu, en iyi şekilde temiz, derli toplu ve bağlantılı bir senaryo ile başarılır, yani küçük öğrencilerin 2. sınıfta öğrenmeye başlayabilecekleri el yazısını yazmayı öğrenmeleri gerekir. El akıcılığı, okulun ilk yıllarındaki eğitim ve uygulamadan ve otantik amaca yönelik sürekli fırsatlardan gelir.

3. sınıftan 4. sınıfa geçiş, genç öğrenciler için büyük bir adımdır. Fen, sosyal bilgiler, dil sanatları ve matematikteki içerik müfredatı, çocukların akademik okuryazarlık biçimlerine geçmeleri için talepleri hızlandırır. Her yıl eğitimdeki ilerlemeler, okuma ve yazma, çok modlu formatlarda çok miktarda bilgiyi anlama ve anlamlandırma konularında artan talepler doğurmaktadır.

Eskiz ve çizim de not sayılır!

Leonardo da Vinci şöyle yazmıştır: “… ne kadar ayrıntılı anlatırsanız, okuyucunun zihnini o kadar çok karıştırırsınız ve onu anlatılan şeyin bilgisinden o kadar çok uzaklaştırırsınız. Bu nedenle bir çizim yapmak gerekir… hem de tarif etmek… ” Da Vinci’nin defterleri, zamanının yüzyıllar ötesinde, yaratıcı, araştıran zihni, benzeri görülmemiş bir bilim ve sanat adamı olduğunu ortaya koyuyor. Bilişsel sinir bilim araştırmalarının öncüleri olan Fergus Craik ve Robert Lockhart, bilgi işlemenin üç düzeyine dikkat çeker: Teorileri, yüzyıllar önce da Vinci’nin görüşlerinin ardındaki sinir bilimi açığa çıkarır. İnsanlar bilgiyi görsel olarak temsil ettiklerinde, döngüler ve ilişkiler gibi kavramlara ilişkin anlayışlarını derinleştirebilirler. Sonuç olarak, bazı bilişsel araştırmacılar, erken yaşlardan itibaren bilgiyi temsil etmenin farklı yollarını öğretmeyi savunurlar. Florence Nightingale, ayrıntılı, titiz gözlemleri, dokümantasyonu, not alma ve yazmasıyla tıbbın ıslahına yaptığı katkılarla anılıyor. Ünlü hemşire, bu bilgiyi temsil etmek için pasta grafiği yöntemini icat etmesiyle de tanınır. Gazetecilik, öğretim, mimarlık, mühendislik, moda ve daha pek çok alanda yazmak mesleğinizin bir gereğiyse, not alma ve eskiz çizmenin faydalarını ve önemini zaten biliyorsunuzdur.

Analog, dijital ve eski formatlar

Derin anlayış ve hatırlama, kişisel bağlantı kurma ve yaratıcı düşünceyi harekete geçirme meselesi önemli olduğunda, elle yazılmış notlar önemlidir ve zamanla daha kalıcıdır. İlginç bir şekilde günlük, ajanda veya planlayıcı kullanma sanatı, çevrimiçi toplulukların da çok ciddi şekilde ilgisini çekti. Birçoğu takvimleri, günlük organizatörleri, kartları, notları ve her türden listeleri el yazısı ile saklamaktan, yeni nesil için aile hikayeleri yazmaktan ve bunları dijital olarak paylaşmaktan zevk alıyor. Ciddi öğrenciler için not alma, vazgeçilmez bir bilişsel araç ve çalışma tekniğidir. El-beyin kompleksi aracılığıyla hafıza ve anlam için nöro devre oluşturmak, elle yazılmış notların değerini anlamanın anahtarıdır. Bu sonbaharda yalnızca dizüstü bilgisayarınıza güvenmeden önce iki kez düşünün!

Referanslar: Hetty Roessingh, ''The benefits of note-taking by hand'' (11 Eylül 2020) Şuradan alındı: https://www.bbc.com/worklife/article/20200910-the-benefits-of-note-taking-by-hand?fbclid=IwAR3aacMCaX2WLjPu2hqrQHFq1XiH0bNWfL8jk41YOIvFgSrDcbtMSOzi4L8