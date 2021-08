Kırışıklıklarınızdan yara bandı ile kurtulun!

Kırışıklıklar; zamanın kaçınılmaz hediyeleri... Kurtulmak veya daha oluşmadan önlemek için birçok yol denendi bazıları onaylandı. Gece boyunca cildi sabitlemek de bunlardan biri.

Neden kırışırız?

Cildin zamanla incelmesi ve elastikiyetini kaybetmesiyle, özellikle hareket ederken katlanan bölgelerde bu katlantılar kalıcı bir hale gelir ve kırışıklık adını alır. Yani, kırışmanın bir sebebi de cildin hareket etmesi denilebilir.

Yara bandıyla kırışıklık geçer mi?

Gece boyu cildinizi sabit tutacak şekilde bir bant kullanmak, uyurken istemsiz yapacağınız kaş çatma gibi mimiklerle veya yüzünüzü yastığa bastırmanızla cildinizin katlanmasını engelleyeceği için kırışıklık gelişme hızını yavaşlatabilir. Özellikle rüya esnasında sıkça kaç çatması gibi mimikler yapıldığı için bu bölgeleri sabitlemek cildinizin yaşlanmasını geciktirebilir.

Kırışıklık önleyici bant nasıl uygulanır?

Gece bakım rutininizi uyguladığınız temiz cilde ister bu amaçla üretilmiş özel cilt bantlarını isterseniz ise cildiniz rahatsızlık vermeyecek bir yara bandını, kırışıklık oluşabilecek, kaş arası, alın, kaz ayağı veya dudak kenarları gibi bölgelere mimiksiz cildinizi sabitleyecek şekilde yapıştırın. Cildiniz bandın altında kırışıklıkları açılmış şekilde gergin olmalı fakat size rahatsızlık vermemelidir. Uyandığınız zaman nazikçe bantları sökün ve cildinizi tekrar temizleyin. Unutmayın ki bu uygulama işe yarar olsa da cildi sabitlemeye dayalıdır ve botoks gibi kasları donduran bir işlem olmadığı için etkisini ancak uzun süreli kullanımda gösterebilir.

Referanslar

Gina Way. “Can Taping Your Face Actually Reduce Wrinkles?”. Şuradan alındı: https://www.thecut.com/2013/03/can-taping-your-face-actually-reduce-wrinkles.html (09.04.2013)