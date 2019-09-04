Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (4 Eylül 2019 Çarşamba)

4 Eylül çarşamba günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
    13

    Akrep’teki Ay Oğlak’taki Satürn’le açıda. Bu esneklik, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Başak’taki Güneş Merkür ile kavuşacak. Hayal gücünüzü hissedeceksiniz ve iyi bir sezginiz olacak. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır. Akrep’teki Ay Başak’taki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Denge her şeydir. Eve geldiğinizde işinizle ilgilenip mesai yapmak isteyebilirsiniz. İşler bitmez, sevdiklerinize ve kendinize zaman ayırın. Yarın sabah işe gittiğinizde nasılsa masanız ve işleriniz orada olacak.

  • 3
    13

    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Her konu hakkında fikir bildirip her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Gerçekten zamanınızı böylemi harcamalısınız? Özellikle iş yerinde keskin köşelerinizi törpüleyip kontrolü elinizden bırakmanız iyi olacak.

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