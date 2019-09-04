Yıldızınız bugün ne söylüyor?

4 Eylül çarşamba günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
04 Eylül 2019 Çarşamba
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Akrep’teki Ay Oğlak’taki Satürn’le açıda. Bu esneklik, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Başak’taki Güneş Merkür ile kavuşacak. Hayal gücünüzü hissedeceksiniz ve iyi bir sezginiz olacak. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır. Akrep’teki Ay Başak’taki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Denge her şeydir. Eve geldiğinizde işinizle ilgilenip mesai yapmak isteyebilirsiniz. İşler bitmez, sevdiklerinize ve kendinize zaman ayırın. Yarın sabah işe gittiğinizde nasılsa masanız ve işleriniz orada olacak.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Her konu hakkında fikir bildirip her şeyi kontrol etmek istiyorsunuz. Gerçekten zamanınızı böylemi harcamalısınız? Özellikle iş yerinde keskin köşelerinizi törpüleyip kontrolü elinizden bırakmanız iyi olacak.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünlerde normalden fazla hassassınız. Her söylenende bir gizli mesaj arıyor ve alınganlık yapıyorsunuz. Önemli kararları gün içerisinde almamanız faydanıza olacak.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçtiğimiz hafta işyerinizdeki bir mesele tansiyonu iyice arttırdı. Bugün bunun yansımalarını görebilirsiniz. Çok üstünüze gelen biri olursa, sınırınızı çizin. Sizin de hakkınızı savunmaya hakkınız var.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün ikna gücünüz yerinde! Size itirazla yaklaşan kişiler yanınızdan gülücükle ayrılacaklar. Işığınızı yaymaya hazırlanın. İşyerinde üzerinde çalıştığınız projeyi yöneticilerinizle paylaşmanın tam zamanı.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapılacak listeniz bugün alev alıyor. Detaylara inecek kadar vaktiniz yok. Yapabildiğiniz kadarını elinizden geçirin ve bazılarını başkalarına devredebiliyor ve yardım alabiliyorsanız destek alın.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi öne çıkarmanız için iyi bir gün. Enerjik davranın, gerekirse grup içerisinde liderliği devralın. Işığınızı saçabileceğiniz bugünü geride durarak ve kendinizi saklayarak es geçmeyin.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işte çalışırken hiçbir şey için küçük detaylar bunlar, es geçilebilir diye düşünmeyin. Bu küçük detaylar olağanüstü durumlara kapı açabilir. Her şeyin üzerinden iki kez geçin, hataya açık bir gündesiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Birisi sizinle kendini rakip olarak görecek. Sizinle aynı seviyede olmadığı için bu rekabeti çok ciddiye alıp kendinizi kendi işinizden gücünüzden alıkoymanıza değmez. Siz kendi meyvelerinizi toplamaya devam edin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda bugün küçük görünen ama büyüyebilecek bir problem yaşayacaksınız. Hiç duraksamadan ne düşündüğünüzü sevdiğinize söyleyin. Anlayışla karşılayacaktır.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayal ettiğiniz bir eğitim, yurt dışı fırsatı, kariyer olanağı varsa, bugün yeşil ışık yanabilir. Burs, indirim gibi bir olanak karşınıza çıkacak. Bu fırsatı değerlendirerek yaşamınızda yeni bir kapı açabilirsiniz.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bütçe planlaması için hesaplı olmanızda fayda var. Bu ay tahmininizden daha çok masraflı olabilir. Bu nedenle sürprizlere karşı ay başında yaptığınız harcamaları olabildiğince kontrollü yapın. Sonradan çıkan sürprizler için tampon yaratmış olursunuz.
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