Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Akrep’teki Ay Oğlak’taki Satürn’le açıda. Bu esneklik, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Başak’taki Güneş Merkür ile kavuşacak. Hayal gücünüzü hissedeceksiniz ve iyi bir sezginiz olacak. Zihniniz sanata ve çeşitli sanatsal alanlara açıktır. Akrep’teki Ay Başak’taki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır.