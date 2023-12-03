Günlük burç yorumları: 4 Aralık 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugünün enerjileri özellikle ilişkiler açısından yanıltıcıdır. Gün, ev yaşamınızda güvensizlikleri, korkuları veya biraz çatışmayı tetikleyebilir. İnsanların sizi manipüle etmeye çalıştığını ya da istediğinizi elde etmek için manipülasyona başvurmanız gerektiğini düşünüyorsanız, olayları daha yakından inceleyin. Sorunun size ait kısmı üzerinde çalışın ve başkalarını kontrol edemeyeceğinizi anlayın. Endişenin veya güç kaybetme korkusunun ruh halinizi bozmasına izin vermekten kaçınmak önemlidir. Aile ya da ev yaşamının ekstra ilgiye ihtiyacı olabilir ancak rahatlayabilmeniz için biraz uzaklaşmanın daha iyi olabileceğini de düşünün.
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