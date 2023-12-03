Günlük burç yorumları: 4 Aralık 2023 Pazartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün meraklısınız ve bağlantıdasınız ancak zaman zaman gergin olmak mümkündür. Derin bir yerden gelen yoğun bir çekim deneyimleyebilirsiniz veya zor bir zamanın ve karmaşık duyguların hatırlatıcıları olabilir. İlişkiler artık basit değil; gizli bir gündem veya duygusal tuzaklar hissedebilirsiniz. Bir şeye sırf bırakmaktan korktuğunuz için tutunmamaya dikkat edin. Sağlıksız takıntılar bugün netleşebilir. Bu biraz rahatsızlık verici olsa da, bazı şeyleri gün ışığına çıkarır, böylece onların sizi kontrol etmesine izin vermek yerine siz onları yönetebilirsiniz. Yine de manipülatif taktiklerden ve bunları kullananlardan uzak durun. Ayrıca değiştirilemeyecek veya değiştirilmemesi gereken bir konu üzerinde durmaktan kaçının.