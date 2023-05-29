Günlük burç yorumları: 31 Mayıs 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Değerinizi size somut olarak kazandırdıklarına göre sorgulamak, hangisi sizin için geçerli olursa olsun, kaybolmuş hissetmenin veya küçük oynamanın kesin bir yoludur. Sezginize ve deneyimleyebileceğiniz anlık iç görülere veya hayallere güvenin, başarı öykünüzün ortaya çıkmasına izin verin. Nasıllar, ne zaman ve nelere takılıp kalmak yerine, evrenden size yardım eli uzatmalarını isteyin. Bu, sizin ilk aklınıza gelen şekilde olmayabilir ancak sürece ve şansınıza güvenin. Düşünerek bulmayacağınız, detaylı ve çok yönlü bir çözüm planının parçasısınız. Endişelenmeyi ve fazla düşünmeyi bırakarak uyum sağlamayı seçin.
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