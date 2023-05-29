Günlük burç yorumları: 31 Mayıs 2023 Çarşamba

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir poz verin ve bir denge kurun! Zor bir döngü sona eriyor ve zemini korumanız, tarafınızı seçmeniz ve ona bağlı kalmanız gerekebilir. Bir münzevi döngü, yaşam hakkında düşünmenize ve hatta belki de onu ince yollarla iyileştirmenize neden olmuş olabilir. Yeni bir değişim penceresi burada ve bariz olana odaklanmak yerine enerjilerinize uyum sağlamanız bu zamanda şiddetle tavsiye ediliyor. Her şey alt üst olmuş gibi görünse bile inancınıza tutunun. Buna bir sürgünden çok bir gezinti olarak bakın. Daha sakin bir vakitte neden bu kadar olumsuz önyargılara sahip olduğunuzla ilgili düşünmek isteyebilirsiniz.