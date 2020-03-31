31 mart salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
31 Mart 2020 Salı
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Gezegenlerin sıralanış biçimi de gösteriyor ki bugün ne kadar çabalarsanız çabalayın hisleriniz hakkında konuşmadan edemeyeceksiniz. Sizi gerçekten anlayacak biriyle neler hissettiğinizi paylaşmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal bir hedefinize yakın zamanda ulaşacakmışsınız gibi görünüyor. Fakat yine de bu süreçte çok fazla çalışmanız gerekecek.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşlarınızdan birinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden dolayı sizin iş yükünüz artıyor olmalı. Bugün her şeyi bir anda bitirmek zorunda kalabilirsiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın tarihte bir iş gezisine çıkmayı planlıyordunuz ancak bu seyahati ertelemek zorunda kalacaksınız. Bu biraz hayal kırıklığına uğratıcı olsa da sağlığınız için en iyisi bu olacak.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgilinizle planladığınız romantik randevuyu bugün gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu biraz moralinizi bozsa da en yakın zamanda telafi edeceğinizden emin olabilirsiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski bir arkadaşınızın sizi ziyaret edeceğini öğrendiğiniz günden beri içiniz içinize sığmıyor, heyecandan uyuyamıyorsunuz. Arkadaşınız bu ziyaret tarihini değiştirirse üzülmeyin, bu aralar çok yoğun olmasından kaynaklanıyor.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok sevdiğiniz bir yakınınızla duygusal bir telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Bu kişiyi ne kadar özlediğinizi fark edecek ve daha sık görüşmeye karar vereceksiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yapmanız gereken ödemeler hakkında endişeleniyor olabilirsiniz ancak bu endişeler yersiz. Bazı düzenlemeler yapmanız gerekecek, bunun ardından paranızı daha verimli bir şekilde kullanabildiğinizi göreceksiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aranızda bir çekin gücünün olduğunu inkâr edemeyeceğiniz kişiyle bugün oturup konuşacak ve aranızdakinin ismini koyacaksınız. Bunu yapmak sizi ruhen çok rahatlatacak.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir ilişkiye başlamak sizi gelecek planları yapmaya itse de partneriniz bu konuşmaları yapmaya hazır değil. Onu korkutmamak adına biraz daha sakin davranmanız iyi olacaktır.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Alışverişe çıkarken yanınıza ihtiyacınız olandan daha fazla para almamaya dikkat edin. Aksi taktirde çok fazla gereksiz harcama yapabilirsiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yerinden tanıdığınız birinin aniden size karşı bir ilgisi olduğunu fark edeceksiniz. Bu durum sizi başta rahatsız etse de zamanla siz de ona karşı ilgi duymaya başlayacaksınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tek başınıza kalmak zorunda olmanız sizi çok mutsuz ediyor. Arkadaşlarınızı ve diğer sevdiklerinizi fazlasıyla özlüyorsunuz. Merak etmeyin bu durum çok uzun sürmeyecek.
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