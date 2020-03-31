Günlük burç yorumları! (31 Mart 2020 Salı)

31 mart salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

  • 1
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    Gezegenlerin sıralanış biçimi de gösteriyor ki bugün ne kadar çabalarsanız çabalayın hisleriniz hakkında konuşmadan edemeyeceksiniz. Sizi gerçekten anlayacak biriyle neler hissettiğinizi paylaşmalısınız.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Finansal bir hedefinize yakın zamanda ulaşacakmışsınız gibi görünüyor. Fakat yine de bu süreçte çok fazla çalışmanız gerekecek.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İş arkadaşlarınızdan birinin sorumluluklarını yerine getirmemesinden dolayı sizin iş yükünüz artıyor olmalı. Bugün her şeyi bir anda bitirmek zorunda kalabilirsiniz.

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