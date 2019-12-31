YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kafanızı karıştıran bir şey olduğunda bunun ne kadar geçerliliği olduğunu sorgulayın. Bu sorun sizi 1 gün sonra da rahatsız edecek mi yoksa sadece kısa bir süreliğine mi canınızı sıkacak? Bulduğunuz cevaba göre ilerlemeye çalışın.