31 Aralık salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
31 Aralık 2019 Salı
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Yılın son gününde kendinizi ve çevrenizdeki insanları mutlu etme isteği içinde hareket edeceksiniz. Sevdiklerinizle vakit geçirip yılın nasıl geçtiği hakkında değerlendirme yapmak ve yeni yıl için kendinize hedefler koymak isteyebilirsiniz. Yılın son akşamını sevdiklerinizin yanında geçirmek size iyi gelecektir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün karar almakta zorlanmanızın sebebi kafanızdaki kara bulutlardan kaynaklanıyor. Kendinizi belirli bir yolu seçmeye zorlamak yerine gününüzü güzel bir şekilde geçirmeye odaklamanız daha mantıklı.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Ruh halinizin değişimine göre bugün her saat farklı bir kişiymişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Bir şeylere yetişmek için acele etmenize gerek yok. Aslında tam da olmanız gerektiği yerdesiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Biraz kendinize izin vermeniz gereken bir gündesiniz. Dünya siz olmadan da dönmeye devam edecek, işler siz olmadan da akışında olacak. Dinlenmenizde fayda var.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Başkalarının sorunlarını dinleyip onlara yardımcı olmayı seviyorsunuz. Hayalperest yanınızın ağır basması bazen sizi ürkütse de problemlere her zaman gerçekçi bir şekilde yaklaşmanıza da gerek yok, bunu unutmamalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sorularınızın cevaplarını bulmaya çalıştıkça daha da hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bir şeyleri istediğiniz yola zorla sokmaya çalışmayın. Akışına bıraktığınızda zaten her şeyin olması gerektiği tarafa doğru gittiğini göreceksiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çocuksu tarafınızı bastırmaya çalışmak yerine onunla barışmayı deneyin. Kurduğunuz hayallerin aldığınız kararlara etki etmesinden korkmamalısınız.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Önünüze çıkan her şeyi sorgulama ve gerçekleri tartışma eğilimindesiniz. Kimsenin kalbini kırmamak için tartışmalardan kaçınıyor olabilirsiniz ama bugün ne yaparsanız yapın bunun sizi mutlu edeceğinden emin olabilirsiniz.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Duygularınıza gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşamıyor olabilirsiniz. Hissettikleriniz sizi tamamen başka bir tarafa sürüklerken mantığınız bunu yapmamanızı söylüyor. Ne yapmanız gerektiğini güvendiğiniz bir dostunuza danışmanızda fayda var.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kafanızı karıştıran bir şey olduğunda bunun ne kadar geçerliliği olduğunu sorgulayın. Bu sorun sizi 1 gün sonra da rahatsız edecek mi yoksa sadece kısa bir süreliğine mi canınızı sıkacak? Bulduğunuz cevaba göre ilerlemeye çalışın.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Puzzle’ınızın kayıp parçasını aylardır arıyordunuz ve bugün aniden buldunuz. Bu parça bir kişi de olabilir bir olay da. İşlerinizin rayına oturması için eksik olan şey sonunda karşınızda sevgili Oğlaklar!
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Telefonunuzu elinize alın ve neler hissettiğinizi, hayallerinizi ve düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşın. Bugün paylaşımcı olmak size her anlamda çok şey katacak.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gerçek dünyaya bağlanmakta zorluk çekiyorsanız kendinizi gündelik problemlerinizden bir günlüğüne geri çekebilirsiniz. Hayal kurmaya ve gelecek günlerin size güzellikler getireceğine inanmaya devam edin. İnanmak, başarmanın yarısıdır.
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