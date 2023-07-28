Günlük burç yorumları: 30 Temmuz 2023 Pazar

30 Temmuz 2023 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 28 Temmuz 2023 11:14
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  • Bugün dağılan sisin ardından açık bir gökyüzüne kavuşabilirsiniz. Bir süredir zihninizde kararan düşünceler tam olarak silinmese dahi doğru kişilerle iletişime geçerek etkisini oldukça azaltabilirsiniz. Bugün, en başta beklediğiniz kadar net ilerlemese de kendiniz için oldukça iyi bir noktaya varabilirsiniz. Her şeyin bu günün sınırları içerisinde çözülmesi gerektiğini düşünmediğinizde her şey daha iyi olabilir. Çözüm de bir süreçtir ve siz gayet iyi ilerliyorsunuz. Böyle devam!

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Diğer insanlar şu anda benliğiniz için bir ayna olabilir. Kendinizi, hayatınızdaki birine, sizinkilere benzer davranışlarda bulunan bir arkadaşınıza veya daha önce sizin de yaşadığınız sorunları yaşayan birine sinirlenirken bulabilirsiniz. Olayın tam içindeyken neler olduğunu anlamak zor olabilir ancak neyin sorun oluşturduğunu görecek kadar konsantre olamıyorsanız, sadece nazik olmaya ve ihtiyacı olanlara yardımda bulunmaya odaklanın. Belki problemleriniz istediğiniz kadar hızlı çözülmeyecek ancak vicdanınız ve zihniniz rahat olacak. Karar alırken sadece şu anı değil, ilerisinde de ne hissedeceğinizi hesaba katmalısınız.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünü kişisel bakıma ayırabilirsiniz. Bu, son zamanlarda bağlantınızı kaybettiğiniz, hayatın koşuşturmacasının sizi ihtiyacınız olan şeylerden uzaklaştırmasına izin veren bir şey olabilir. Kendinize ve size ihtiyaç duyan insanlara iyilikte bulunun ancak geri adım atmaktan ve rahatlama, dinlenme ve ruhunuzu canlandıran her türlü şımartma yoluyla kendinize bakmaktan çekinmeyin. Bunu yapmamak, farkında olmadan daha fazla sorumluluk kabul etmenize neden olabilir, bu nedenle size daha fazla görev verecek olanlarla sınır koyun. Bu illa bir otorite figürü olmak zorunda değildir. Özelikle zaafınızı kullanan bir arkadaşınız, artan iş yükünüzün ve azalan enerjilerinizin asıl sorumlusu olabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyadaki yerinize ilişkin güvensizlik, şimdi zihninizi ele geçirebilir. Muhtemelen büyük hayalleriniz var ancak yakın çevrenize baktığınızda ve istediklerinizden ne kadar uzakta olduklarını düşündüğünüzde, hayalleriniz ulaşamayacak kadar uzaktaymış gibi hissedilebilir. Kendinizi gerçekleştirememek veya hayatı kaçırmakla ilgili endişeler zihninizi doldurabilir ancak şu anda olduğunuz yeri küçümsüyor olabilirsiniz. Nihai hedefinizde veya tam olarak hayalini kurduğunuz konumda olmayabilirsiniz ancak yine de çok fazla ilerleme kaydettiniz ve bunu hafife almamalısınız.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aile üyeleriniz, şu anda anlayışınıza ihtiyaç duyabilir. Aileden veya birlikte yaşadığınız biri, duymaktan mutsuz olacağınız bir şeyi size itiraf edebilir. Ne kadar sinir bozucu olursa olsun, sebeplerini veya durumun altında yatan nedeni öğrenene kadar öfkenizi bastırmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Eylemlerinden utanabilirler ve bunu agresiflik, kaçma veya mazeretler gibi farklı şekillerde gösterebilirler. Nihayetinde konu, neyi affedebileceğiniz ve neyin sınır çizilmesi gerektiği ile ilgilidir. Bu badireyi atlattığınızda ilişkiniz için zorlu bir sınavı vermiş olacaksınız.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sözleriniz şu anda bir dünya fark yaratabilir. Yakınınızdaki biri kendini ifade etmekte güçlük çekebilir ancak sizin hakkınızda hissettikleri saygılıdır, sizi taklit ederler veya sizden tavsiye isterler. Tarzınızı çalmaya çalışan bir taklitçiyle karşı karşıya olduğunuzu hissediyorsanız, unutmayın: taklit, övgünün en samimi biçimidir ve hiç kimse benzersiz değildir! İlhamınızın tohumlarından kendi tarzlarını geliştirmelerine izin vermeye çalışın. Bunun bir savaş mı yoksa barış mı olacağı sizin bunu nasıl yorumladığınıza ve ne tepki verdiğinize bağlı.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün fikren diğer insanlar sizinle aynı yerde olmayabilir. Geride kaldığınızdan veya plansız olduğunuzdan endişe duyabilir ve bu gerçeği yakınınızdaki birine yakınabilirsiniz. Bu kişi aslında sizden çok daha kafası karışmış olabilir ve bu, siz kendiniz için kötü hissederken onun kendisi hakkında daha kötü hissetmesine neden olabilir ki bu kimsenin işine yaramaz. Kendinize hangi noktadan şimdiye kadar geldiğinizi hatırlatın. Durum muhtemelen düşündüğünüz kadar kötü değildir ve her şey tam olarak istediğiniz gibi olmasa bile bunu değiştirebilecek potansiyele sahipsiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kontrolün sizde olduğunu hissetmek normalde olduğu kadar kolay olmayabilir. İnsanlar sizi son dakika davetleri ve beklemediğiniz isteklerle bir o yana bir bu yana çekerken, kendinizi dalgalara atılıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Kimsenin duygularını incitmemek için her şeye evet demeniz gerektiğine inanabilirsiniz ama unutmayın: Siz de bir insansınız! Başkalarını memnun etmek, kendini harcamaya değmez. Önce kendinizi mutlu etmeye başlayın daha sonra etrafınızdakilere bir şans verebilirsiniz. Kendiniz dışındaki kimsenin sorumluluğunu üstlenmeyin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kafa karışıklığı yanlış adımlara neden olabilir. Sizi çılgın bir kovalamacaya sürükleyen iletişimsizlikle karşılaşabilir veya alarmınızı açmayı unutabilir ve önemli bir şeyi kaçıracak kadar geç kalabilirsiniz. Bunun gibi şaşırtıcı şeylerle uğraşmak, boşu boşuna uğraşıyormuşsunuz gibi hissetmenize neden olabilir ancak bu fikirlere gömülmek için elinizden geleni yapın. Ne kadar az düşünürseniz, endişeye kapılma olasılığınız o kadar düşüktür. Tek bir ağaç için tüm bir ormanı kaçırmayın! Bu kaosun yakın zamanda sona ereceğini bilerek biraz sabredin.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınızın şimdi biraz hoşgörünüze veya yardımınıza ihtiyacı olabilir. Kim teknik olarak doğru olursa olsun, bunu yapmak zordur. Her iki kişinin de kendi duruşunun doğru olduğunu hissettiği ve hatta diğerinin tarafını düşünmeyi reddettiği zor bir tartışmanın içine düşebilirsiniz. Nihayetinde, yapabileceğiniz tek şey bu sorunu ve o kişiyle olan genel bağlantınızı dengelemektir. Tartışma konusu muhtemelen arkadaşlığınız kadar önemli değil, bu yüzden onu büyütmemeye çalışın. İpler sadece sizin elinizde olmadığından yine de bir kavgaya dönüşme ihtimali vardır ancak elinizden geleni yapmış olmak size iyi gelecek.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızdaki yetkili kişiler veya sizi yönlendirebilecek bir bağınızın olduğu insanlar sizinle ilgili önemli bir şeyleri yanlış anlıyor olabilir. Size haksız miktarda sorumluluk verildiğinden endişe duyabilirsiniz veya gerçekten en iyi davranışınızı sergilediğiniz halde yanlış bir şey yaptığınıza ikna olabilirler. Üzerinizde gücü olan birini hatalı olduğuna ikna etmek zordur ancak yine de fikrinizi savunmak ve sizin bakış açınızdan gerçekte ne olduğunu bilmelerini sağlamak denemeye buna değer.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda yeteri kadar bilgili olmayabilirsiniz. Hayatınızdaki öğretmenlerin veya akıl hocalarınızın size gösterecek çok şeyi olabilir ancak bilginizin onlarınkini aştığını veya size öğretmeye çalıştıklarının yanlış olduğunu hissedebilirsiniz. Bu konuda haklı olsanız bile, size söylemeye çalıştıklarını dinlemeden kendinizi onlara kapatmak, kendinize zarar vermek olur. Onların bakış açısı hakkında daha fazla şey bilmek sizinkine zarar vermemeli.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının sizinle ilgili son zamanlardaki görüşleri arasında sıkışıp kalmış hissedebilirsiniz. Kendiniz hakkında duyabileceğiniz yargılayıcı ifadeler, onların sizinle ilgili algılarını düzeltmek yerine, o insanlardan saklanarak yalıtılmanıza veya eleştirilerine aldırış etmeden sadece hayatınızı yaşamanıza yol açabilir. Bu, bir başkasını hasta etmeyi umarak kendinizi zehirlemeye benzer, onun davranışlarından dolayı ruhunuza bir ceza verirsiniz. Hayat kısa, o yüzden başkalarının yargılarına rağmen nasıl istersen öyle yaşayın.

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