Günlük burç yorumları: 30 Temmuz 2023 Pazar

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile üyeleriniz, şu anda anlayışınıza ihtiyaç duyabilir. Aileden veya birlikte yaşadığınız biri, duymaktan mutsuz olacağınız bir şeyi size itiraf edebilir. Ne kadar sinir bozucu olursa olsun, sebeplerini veya durumun altında yatan nedeni öğrenene kadar öfkenizi bastırmak için elinizden gelenin en iyisini yapın. Eylemlerinden utanabilirler ve bunu agresiflik, kaçma veya mazeretler gibi farklı şekillerde gösterebilirler. Nihayetinde konu, neyi affedebileceğiniz ve neyin sınır çizilmesi gerektiği ile ilgilidir. Bu badireyi atlattığınızda ilişkiniz için zorlu bir sınavı vermiş olacaksınız.
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