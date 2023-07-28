Günlük burç yorumları: 30 Temmuz 2023 Pazar

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınızın şimdi biraz hoşgörünüze veya yardımınıza ihtiyacı olabilir. Kim teknik olarak doğru olursa olsun, bunu yapmak zordur. Her iki kişinin de kendi duruşunun doğru olduğunu hissettiği ve hatta diğerinin tarafını düşünmeyi reddettiği zor bir tartışmanın içine düşebilirsiniz. Nihayetinde, yapabileceğiniz tek şey bu sorunu ve o kişiyle olan genel bağlantınızı dengelemektir. Tartışma konusu muhtemelen arkadaşlığınız kadar önemli değil, bu yüzden onu büyütmemeye çalışın. İpler sadece sizin elinizde olmadığından yine de bir kavgaya dönüşme ihtimali vardır ancak elinizden geleni yapmış olmak size iyi gelecek.